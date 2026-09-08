Pe scurt: Un cetățean rus a fost monitorizat luni de zile de SRI pentru că fotografia baze NATO, sedii ale instituțiilor de apărare și aeronave cargo ucrainene Antonov, într-un tipar similar altor cazuri de sabotaj dejucate în România.

Serviciul Român de Informații (SRI) a anunțat că a prevenit o operațiune de sabotaj derulată de un cetățean rus pe teritoriul României, potrivit unui comunicat citat de HotNews.ro.

Potrivit instituției, bărbatul a spionat obiective militare românești și NATO, diferite instituții de apărare și siguranță națională, precum și elemente de infrastructură esențială.

„Începând din februarie 2026, cetățeanul rus s-a aflat în monitorizarea SRI, făcând obiectul unei investigații ample privind tentative de acte de diversiune, materializate prin documentarea foto-video a unor centre de comunicații și baze militare naționale utilizate de aliații NATO, a unor sedii ale instituțiilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, precum și a unor infrastructuri critice”, se arată în comunicatul SRI.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Aeronavele ucrainene Antonov, printre țintele urmărite

Bărbatul ar fi avut în vizor inclusiv aeronave de transport ucrainene Antonov, similare celor vizate de un atac eșuat luna trecută pe aeroportul din Leipzig, pentru care Germania a acuzat direct Rusia. Datele obținute de SRI indică un tipar acțional similar celui folosit pe teritoriul statelor europene de rețele de sabotori coordonate de entități din Federația Rusă, inclusiv în cazurile dejucate în România în 2024 și 2025.

Potrivit anchetei, cetățeanul rus era instruit de un intermediar să realizeze materiale foto-video cu obiective de interes strategic militar, inclusiv cu aeronavele cargo ucrainene Antonov, pe durata prezenței sale pe teritoriul național.

Investigația a relevat totodată că Federația Rusă continuă să folosească persoane din categorii vulnerabile pentru derularea unor astfel de activități ilegale, un episod care se adaugă unei serii de tensiuni tot mai mari între România și Rusia.