Ideea introducerii uniformelor în școli stârnește opinii diferite în rândul elevilor și al conducerilor unităților de învățământ din Sibiu. În timp ce unii elevi consideră că o uniformă ar putea aduce mai multă ordine și egalitate între colegi, alții spun că vestimentația este o formă de exprimare a personalității. Directorii atrag atenția, însă, asupra costurilor și asupra specificului fiecărei școli.

Uniforma școlară ar putea deveni obligatorie, dacă este adoptat un proiect de lege depus în Parlament. Inițiatorii susțin că toți elevii trebuie să fie îmbrăcați la fel, pentru a reduce fenomenul de bullying și propun ca uniformele să fie decontate de stat.

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▶ Vezi pagina acestui video: Uniforme în școlile din Sibiu? Directorii se tem, iar elevii sunt împărțiți: „E mai bine să ne îmbrăcăm cum vrem” — VIDEO

În discuția despre uniformele școlare, elevii din Sibiu au păreri împărțite. Pentru unii, uniforma ar putea însemna o ținută mai îngrijită și o diminuare a diferențelor dintre elevi. Pentru alții, însă, impunerea unei ținute comune ar limita libertatea de exprimare.

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Un elev de la Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” vede cu ochi buni o eventuală introducere a uniformei, dar consideră că foarte mult ar depinde de modelul ales. „Aș avea o părere bună, pentru că uniforma aduce o ținută mai elevată. Toți copiii poartă ce vor și nu mi se pare chiar normal. Dar depinde și de ce uniformă ar fi”, a spus elevul.

În ceea ce privește bullyingul, acesta nu crede că o uniformă ar putea rezolva problema în totalitate. „Nu cred că ar reduce bullyingul în școli”, a explicat el, considerând totuși că ideea ar putea fi una bună, în funcție de modul în care ar fi pusă în aplicare.

La Liceul de Artă din Sibiu, perspectiva este diferită. Nikolas spune că preferă ca elevii să poată alege cum se îmbracă. „Nu mi-ar plăcea. Eu zic că e mai bine să ne îmbrăcăm cum vrem, să ne exprimăm mai bine”, a spus acesta.

Elevă: „N-ar fi rău”

O altă elevă de la Brukenthal, Maria, vede atât avantaje, cât și dezavantaje în introducerea uniformelor. Pe de o parte, consideră că o ținută comună ar putea reduce conflictele legate de haine și diferențele dintre elevi. „N-ar fi rău, deoarece nu o să ne mai certăm, nu o să ne mai dăm bully pe hainele pe care le purtăm și o să arătăm toți la fel. Nu o să mai fie oameni îmbrăcați indecent, copii și așa”, a spus Maria.

Pe de altă parte, eleva recunoaște că vestimentația reprezintă și o formă de exprimare a personalității. „Într-un fel e fain fără, pentru că fiecare are personalitatea lui și se îmbracă în stilul lui”, a adăugat ea.

Pentru Antonia, elevă la Brukenthal, problema ținutei este deja reglementată într-o anumită măsură prin regulamentul școlii. „Da, e deja practic un regulament cu lungimile de rochii și fuste și ce să nu porți, și ce încălțăminte să nu porți. Deci da”, a spus aceasta.

Directorii: ideea poate fi bună, dar costurile reprezintă o problemă

Din perspectiva directorilor, introducerea uniformelor nu este o decizie simplă. Printre principalele probleme identificate se numără costurile suportate de familii, dar și necesitatea de a ține cont de specificul fiecărei școli.

Dan Volosciuc, directorul Colegiului Energetic din Sibiu, atrage atenția asupra situației economice a familiilor. Pentru unii părinți, cumpărarea uniformelor ar reprezenta o cheltuială suplimentară, mai ales în cazul familiilor cu mai mulți copii. „Cred că este destul de complicat. E vorba, în primul rând, de bani. Fiecare părinte ar trebui să asigure niște costuri suplimentare”, a explicat directorul.

Directorul consideră că, în anumite școli, uniformele ar putea contribui și la diminuarea unor forme de bullying asociate cu hainele, telefoanele sau statutul social. „La anumite școli ar rezolva și problema cu bullyingul, acolo unde se pune accent pe cum te îmbraci, ce mașină ai, ce telefon ai. Poate că ar fi bine pentru o egalitate din punct de vedere al imaginii. Ești elev la școala respectivă și toți sunt egali”, a spus acesta.

Totuși, el subliniază că bullyingul este o problemă mult mai veche și mai complexă decât vestimentația. „Este foarte greu de eliminat”, a precizat directorul.

În opinia sa, o uniformă ar putea deveni obligatorie doar dacă ar exista o decizie la nivel național, însă elevii și părinții ar trebui consultați înainte. „Trebuie întrebați și elevii dacă vor, poate mulți nu doresc să poarte. Oricum, părerile sunt împărțite”, a concluzionat Dan Volosciuc.

La Liceul de Artă, uniforma ar putea limita specificul școlii

Mona Dăncăneț, directoarea Liceului de Artă din Sibiu, consideră că o uniformă nu s-ar potrivi neapărat specificului instituției. „Pentru specificul liceului de artă, pentru elevi, nu e o idee bună. Specificul se manifestă și prin vestimentație”, a explicat aceasta.

Directoarea face diferența între specializările existente în liceu. În cazul elevilor de la secția de muzică, este importantă o ținută decentă și adecvată activității lor. „Pentru secția muzică au o decență impecabilă. La fete nu permitem unghii, pentru că ei sunt instrumentiști”, a spus Mona Dăncăneț.

În schimb, în cazul elevilor de la arte plastice, libertatea de exprimare este considerată parte a specificului domeniului. „La plastică, dacă i-am pune într-o cutiuță, nu cred că ar fi potrivit. Decența trebuie să existe. Ținuta trebuie să fie decentă, fără fuste scurte”, a precizat directoarea.

Un alt argument împotriva uniformei este cel financiar. Elevii ar avea nevoie de mai multe schimburi, ceea ce ar crește costurile pentru familii. „Nu mai putem impune costuri uniformelor. Ar trebui să aibă trei rânduri. Avem copii din diferite medii sociale. Ar fi cam mult ca și costuri”, a explicat aceasta.

„Ar fi un cost în plus”

La Liceul Tehnologic „Independența” din Sibiu, directoarea Mirela Hanea este, în principiu, favorabilă ideii, însă consideră că aplicarea ei ar putea fi dificilă. „Majoritatea sunt din rural. Costurile sunt o problemă. În mod normal, aș fi de acord, dar este un cost în plus, mai ales dacă au și copii în internat”, a spus directoarea.

Aceasta atrage atenția că o uniformă nu poate însemna un singur set de haine. Pentru ca elevii să poată purta uniforma în mod corespunzător, ar fi nevoie de cel puțin două schimburi.

În aceste condiții, soluția ar putea fi ca statul să suporte costurile. „Poate dacă plătește statul uniformele, altfel nu. Ideea este bună, dar implementarea este dificilă”, a concluzionat Mirela Hanea.