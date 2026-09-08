Valul de scumpiri continuă să pună presiune pe portofelele sibienilor în toamna anului 2026, iar viața de zi cu zi în orașul de pe Cibin a devenit tot mai piperată. Pentru o familie formată din doi adulți și doi copii, pragul financiar necesar asigurării unui nivel de trai decent a crescut covârșitor în ultimele luni.

Gestionarea bugetului lunar s-a transformat într-o adevărată provocare matematică pentru majoritatea sibienilor. Cu prețuri care urcă constant la raft și cheltuieli de locuire din ce în ce mai mari, Sibiul își consolidează statutul de oraș în care calitatea vieții și confortul vin cu o notă de plată pe măsură.

Datele actualizate pe Numbeo, platformă ce analizează nivelul de trai din marile orașe ale lumii, raportat la costul vieții din New York, arată care este „prețul” confortului într-una dintre cele mai căutate destinații din România.

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Cât costă viața în Sibiu

Pentru ca o familie formată din patru persoane (2 adulți și 2 copii) să își acopere cheltuielile lunare bugetul estimat este de aproximativ 10.009 lei pe lună. Această sumă acoperă coșul de consum zilnic, transportul și utilitățile, dar nu include chiria sau ratele la bancă. Pentru o persoană singură, aceleași cheltuieli lunare de bază, calculate fără locuință, au ajuns la aproximativ 2.780 de lei, conform datelor colectate pe platforma menționată.

Locuirea rămâne însă factorul care adaugă cea mai mare povară pe bugetul familial. Pentru un apartament cu trei camere situat într-un cartier din afara zonei centrale, chiria medie solicitată pe piață este de 2.811 lei, ceea ce urcă pragul minim total de cheltuieli la peste 12.800 de lei lunar.

În cazul celor care doresc să locuiască în centrul orașului, o chirie similară ajunge la aproximativ 3.930 de lei, împingând bugetul necesar spre pragul de 14.000 de lei pe lună.

Aceste costuri ridicate contrastează cu realitatea salarială locală. Cu un salariu net mediu de 5.329 de lei, două venituri medii acoperă doar la limită nevoile unei familii de patru persoane, fără a lăsa spațiu pentru economii substanțiale.

Ce s-a schimbat în ultimele 6 luni

O analiză comparativă a datelor arată cum s-a accentuat presiunea financiară pe parcursul ultimelor șase luni. Dacă în primăvara acestui an (martie 2026) un stil de viață decent pentru o familie de patru persoane necesita aproximativ 9.740 de lei fără chirie, în toamnă acest prag a depășit oficial borna psihologică de 10.000 de lei, înregistrând o creștere directă de aproape 270 de lei la cheltuielile fixe lunare.

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Cea mai vizibilă scumpire din ultimele șase luni s-a înregistrat la carburanți și utilități. Coșul alimentar a suferit și el ajustări în sus pe parcursul acestei jumătăți de an. Un litru de lapte s-a scumpit de la 6,12 lei la 6,69 lei, iar produsele de bază din carne sau legume au înregistrat creșteri ușoare, dar constante.

Piața chiriilor a rămas pe o curbă ascendentă: un apartament cu 3 camere în centrul Sibiului s-a scumpit în medie cu peste 60 de lei pe lună față de martie, ajungând la 3.931 lei.

Deși salariul mediu net din oraș a înregistrat și el o ușoară creștere în ultimele 6 luni, de la 5.225 de lei la 5.329 de lei, acest plus de circa 100 de lei nu a reușit să acopere integral ritmul în care au crescut carburanții, utilitățile și alimentele în aceeași perioadă.