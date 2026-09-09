Pe scurt: Imaginile filmate de camera de bord a unui alt șofer arată clipele de panică provocate de un bătrân care a intrat cu mașina pe contrasens, pe autostradă, la viteză mare.

Un șofer în vârstă de 73 de ani a circulat zeci de kilometri pe contrasens pe autostrada A1, pe sensul Arad–Timișoara, provocând un accident în care au fost implicate mai multe autoturisme. Deși impactul a fost puternic, bărbatul și-a continuat deplasarea pe autostradă, fiind identificat ulterior de polițiști în urma mai multor apeluri la 112, potrivit Adevărul.

Momentul în care mașina condusă pe contrasens pe autostrada A1 a fost surprins de camera de bord a unui alt participant la trafic, care a fost nevoit să reacționeze rapid pentru a evita o coliziune frontală. Imaginile au fost distribuite ulterior în mediul online și arată pericolul la care au fost expuși ceilalți șoferi aflați pe autostradă în acel moment.

Accidentul cu patru mașini și fuga șoferului

Potrivit informațiilor publicate de TVR, autoturismul condus pe contrasens a intrat în coliziune cu o altă mașină, iar în urma impactului alte două autoturisme au fost implicate în eveniment. Conducătorul auto nu s-ar fi oprit după accident, ci și-ar fi continuat deplasarea pe autostradă, în aceeași direcție greșită, potrivit informațiilor prezentate de TVR Timișoara.

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Situația extrem de periculoasă a fost semnalată autorităților prin mai multe apeluri la numărul unic de urgență 112, iar polițiștii au reușit să identifice ulterior atât autoturismul, cât și conducătorul auto. Bărbatul are 73 de ani și este din județul Harghita. Din fericire, în urma accidentului nu au fost înregistrate victime, fiind raportate doar pagube materiale.

Conform informațiilor publicate de Pagina de Timiș, șoferul a fost sancționat cu o amendă de 4.325 de lei, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pentru cinci luni.

Cazul este cu atât mai grav cu cât circulația pe contrasens pe autostradă reprezintă un risc major pentru ceilalți participanți la trafic. La vitezele ridicate permise pe autostradă, timpul de reacție este foarte scurt, iar o eventuală coliziune frontală poate avea consecințe extrem de grave.