Pe scurt: S-a apropiat la mai puțin de 50 de metri de fosta parteneră, deși avea interdicție legală. Ce a urmat pentru bărbatul din Bazna, potrivit IPJ Sibiu.

Un bărbat de 37 de ani din localitatea Bazna a fost reținut pentru 24 de ore după ce a încălcat măsurile impuse printr-un ordin de protecție provizoriu, apropiindu-se de fosta sa concubină.

Cazul a fost sesizat la data de 7 septembrie, în jurul orei 23:00, când polițiștii Secției nr. 2 Poliție Rurală Mediaș au fost anunțați prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 de către femeie din Bazna. Aceasta a reclamat faptul că fostul concubin s-a apropiat la mai puțin de 50 de metri de ea și de domiciliul acesteia, contrar interdicțiilor stabilite prin ordinul de protecție.

În urma probatoriului administrat de anchetatori, la data de 8 septembrie polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de bărbat. Acesta este cercetat penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcare a măsurilor dispuse prin ordinul de protecție provizoriu.

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