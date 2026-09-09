Pe scurt: Compania din Cupertino a intrat, în sfârșit, pe piața telefoanelor pliabile. Vezi ce specificații are noul iPhone Duo, cât costă și ce cotă de piață estimează analiștii pentru Apple până la finalul anului.

Apple a lansat, potrivit HotNews.ro, primul său telefon pliabil din istorie, denumit iPhone Duo. Prețurile pornesc de la 1.999 de dolari, iar dispozitivul este disponibil în variante de stocare cuprinse între 256 GB și 2 TB.

Noul model are un ecran extern de 5,4 inci și unul intern de 7,6 inci atunci când este desfăcut, cu 50% mai mare decât cel al lui iPhone 18 Pro Max. Autonomia promisă de Apple este de 24 de ore, iar încărcarea rapidă permite bateriei să ajungă la 50% în doar 20 de minute.

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Un reprezentant al companiei a explicat, potrivit sursei citate, că dimensiunea ecranului presupune un compromis, făcând ca „un ecran mai mare să pară mult mai mic” odată ce telefonul este pliat.

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Apple ar putea ajunge să aibă un sfert din piața telefoanelor pliabile la finalul anului

Apple a lansat primul său telefon pliabil la șapte ani după primele modele apărute la companii precum Samsung și Huawei. Producătorul american a așteptat ca tehnologia să se maturizeze și, mai ales, a vrut să se asigure că telefoanele pliabile sunt suficient de rezistente. Intrând mult mai târziu pe acest segment, Apple poate evita totodată problemele întâmpinate de concurenți cu primele generații de pliabile.

Datele Counterpoint arată că, anul trecut, Samsung a avut 40% din piața telefoanelor pliabile, Huawei 30%, iar Motorola 12%. Pentru întreg anul 2026, estimările aceleiași companii sunt că Apple va ajunge la un sfert din piață, Samsung va rămâne lider cu 32%, iar Huawei va ocupa locul al treilea, cu 24%.

Drumul până la iPhone Duo a durat mai bine de un deceniu. Primele brevete pentru balamaua unor gadgeturi pliabile au fost obținute de Apple în 2011, iar în 2018 compania testa deja terminale pliabile, deși lansarea unui produs de serie era încă departe. În 2023, în studioul de design Apple a fost aleasă varianta finală, moment în care a devenit clar că smartphone-ul va ajunge la publicul larg — inițial se dorea ca pliabilul să aibă la bază o tabletă iPad mini, însă ulterior s-a optat pentru varianta unui iPhone. Designul final a fost stabilit în 2025, an în care s-au făcut teste cu varianta de producție și s-au adoptat câteva soluții de compromis, pentru ca în 2026 primul iPhone pliabil să fie lansat la început de toamnă.