Deputatul PSD Trif Bogdan Gheorghe critică dur actuala guvernare și susține că politicile Guvernului condus de Ilie Bolojan au dus economia României în declin. Potrivit acestuia, datele EUROSTAT și INS arată că, în trimestrul al doilea din 2026, economia României a scăzut cu 2% față de aceeași perioadă a anului trecut, după alte două trimestre consecutive de scădere – minus 1,4% în trimestrul IV din 2025 și minus 1,1% în primul trimestru din 2026.

Bogdan Trif mai afirmă că, în paralel, au fost pierdute 63.000 de locuri de muncă în mediul privat, investițiile străine au scăzut, iar producția industrială, turismul, HoReCa și consumul au înregistrat evoluții negative. Deputatul PSD susține că majorarea TVA-ului și a accizelor, precum și noile măsuri fiscale, au pus presiune suplimentară asupra populației și companiilor.

În opinia sa, măsurile adoptate reprezintă „austeritate pe spatele românilor”, nu reformă, iar România are nevoie de un guvern stabil și de măsuri pentru redresarea economiei.

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Redăm integral comunicatul de presă al PSD Sibiu

“Guvernul Bolojan – USR a dus România pe minus!

Nu o spune PSD.

Nu este un slogan politic.

O spun cifrele oficiale ale EUROSTAT și INS!

În trimestrul al doilea din 2026, economia României a scăzut cu 2% față de aceeași perioadă a anului trecut. Și nu este un accident.

Este al treilea trimestru consecutiv în care economia României este pe minus:

Trimestrul IV din 2025: minus 1,4%.

Trimestrul I din 2026: minus 1,1%.

Trimestrul II din 2026: minus 2%.

Trei trimestre. Trei minusuri.

Iar în spatele acestor procente sunt oameni, sunt familii, sunt firme românești care încearcă să supraviețuiască.

Pentru că bilanțul Guvernului Bolojan – USR arată așa:

63.000 de locuri de muncă pierdute în mediul privat.

Investiții străine mai mici cu 82%.

Producția industrială – pe minus.

Turismul și HORECA – pe minus.

Consumul – pe minus.

Fondurile europene – pe minus.

Puterea de cumpărare – pe minus.

Doar taxele sunt pe plus!

A crescut TVA-ul.

Au crescut accizele.

Ați pus noi poveri pe firme și pe populație.

Și ce ați obținut?

Oamenii cumpără mai puțin.

Firmele vând mai puțin.

Investitorii investesc mai puțin.

Economia produce mai puțin.

Aceasta nu este reformă!

Este austeritate pe spatele românilor!

Ni s-a spus că românii trebuie să strângă cureaua pentru ca economia să-și revină. Românii au strâns cureaua. Economia însă a continuat să cadă! Și comparația este dureroasă.

Cu ultimul guvern condus de PSD, România ajunsese pe locul al doilea în Uniunea Europeană la creștere economică.

Astăzi, cu Guvernul Bolojan, am ajuns la coada Europei; suntem singura țară din Uniunea Europeană care are scădere economică.

Aceasta este realitatea pe care niciun discurs și nicio explicație contabilă nu o mai pot ascunde.

Economia nu crește dacă sărăcești populația.

Economia nu crește dacă sufoci firmele.

Economia nu crește dacă distrugi consumul și alungi investițiile.

România are nevoie urgentă de stabilitate!

Are nevoie de un guvern stabil, responsabil și competent, care să se apuce imediat de treabă și să înceapă redresarea economiei. Pentru că nu mai este timp de pierdut.

Ilie Bolojan a făcut economia praf. Următorul guvern va avea misiunea grea de a o pune din nou pe picioare.

Românii au plătit deja prea scump pentru această guvernare.

Este timpul ca Bolojan, împreună cu USR, să plece acasă.

Știe vreun sibian o singură măsură, în afară de a mări birurile și de a concedia oameni? Știe cineva să dea un exemplu de stimulare a oricărei ramuri a economiei românești? Întrebarea este retorică. De când se află la guvernare, nu a luat nicio astfel de măsură.

P.S.: Ilie Bolojan „și-a” dat Ordonanță de Urgență astfel încât să poată locui legal în vila de lux a fostului președinte Traian Băsescu.

De acolo, din piscina încălzită și din luxul pe care îl oferă vila, ia măsurile de austeritate pentru români.

Sibienii pot să tragă singuri concluzia despre acest personaj sinistru.” a transmis Deputatul PSD – Trif Bogdan Gheorghe