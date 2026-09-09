Pe scurt: Câți bani are, de fapt, sistemul de pensii private din România și de ce cifra nu înseamnă bani puși deoparte pentru fiecare român în parte.

Fondurile de pensii administrate privat au ajuns la o dimensiune greu de ignorat în economia românească. La 31 iulie 2026, Pilonul II de pensii avea active de 246,8 miliarde de lei, potrivit datelor publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), citate de Mediafax. Valoarea este cu 39% mai mare decât în perioada corespunzătoare a anului trecut.

Este important de precizat că cei 246,8 miliarde de lei reprezintă valoarea totală a activelor administrate de fondurile de Pilon II în numele participanților, nu suma disponibilă individual fiecăruia și nici totalul contribuțiilor virate de-a lungul timpului. Valoarea activelor este influențată atât de contribuțiile care intră în sistem, cât și de evoluția investițiilor realizate de fonduri.

Peste 8,5 milioane de participanți, împărțiți la șapte fonduri

La sfârșitul lunii iulie, sistemul avea 8.553.656 de participanți. NN era fondul cu cel mai mare număr de participanți, 2.147.342, urmat de AZT Viitorul Tău, cu 1.726.321, și Metropolitan Life, cu 1.181.653. Vital avea 1.092.233 de participanți, Aripi – 933.071, BCR – 843.360, iar BRD – 629.676. Cifrele celor șapte fonduri însumează exact totalul indicat de ASF pentru întregul Pilon II.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Structura activelor arată că titlurile de stat ocupă de departe cea mai importantă poziție în portofoliile fondurilor. La sfârșitul lunii iulie, fondurile de Pilon II aveau 152,09 miliarde de lei în titluri de stat, echivalentul a 61,6% din totalul activelor. Pe locul al doilea se aflau acțiunile, cu 75,51 miliarde de lei, respectiv 30,6% din total. Alte 7,66 miliarde de lei erau plasate în obligațiuni corporative, reprezentând 3,1% din active, iar fondurile de investiții însumau 7,19 miliarde de lei, adică 2,9%. Diferența până la totalul de 246,8 miliarde de lei provine din alte categorii de active.

Un alt element important din statistica ASF este orientarea portofoliilor către România: aproximativ 95% dintre investițiile fondurilor de pensii administrate privat erau realizate în active românești, majoritatea denominate în lei. Titlurile de stat și acțiunile listate la Bursa de Valori București reprezintă o parte importantă a acestor investiții, astfel că banii administrați prin Pilonul II nu au doar rolul de a acumula economii pentru viitoarele pensii, ci reprezintă și o sursă importantă de capital pentru piața financiară și pentru statul român.

În luna iulie 2026, contribuțiile încasate de fondurile de pensii administrate privat au totalizat 2,01 miliarde de lei, iar contribuția medie raportată pentru acea lună a fost de 437 de lei. Multiplicată pur matematic cu 12 luni, această medie ar da 5.244 de lei pe an, dar calculul nu trebuie interpretat ca suma pe care fiecare participant o economisește efectiv într-un an. Participanții nu au neapărat contribuții în fiecare lună, iar valoarea contribuției diferă în funcție de situația fiecăruia. În plus, suma din contul individual nu depinde doar de contribuțiile virate, ci și de rezultatele investițiilor realizate de fonduri.

Existența unui participant în sistem nu înseamnă automat că acesta virează contribuții lună de lună, iar cele 246,8 miliarde de lei nu reprezintă bani aflați într-un cont comun care urmează să fie împărțiți între participanți, ci active administrate de fonduri în cadrul sistemului de pensii private obligatorii. Pentru fiecare participant, ceea ce contează în mod direct este valoarea propriului cont, formată în timp din contribuții și din rezultatele investițiilor.