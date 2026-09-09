Conferință internațională la Muzeul ASTRA. Experți din 17 țări discută la Sibiu despre viitorul patrimoniului

Pe scurt: Sibiul devine pentru trei zile capitala europeană a muzeelor în aer liber, cu specialiști veniți din Marea Britanie până în SUA, reuniți la Muzeul Astra.

Muzeul Astra găzduiește, în perioada 9-11 septembrie 2026, Conferința AEOM 2026, eveniment care reunește la Sibiu peste 70 de specialiști și directori ai muzeelor în aer liber din 17 țări: Marea Britanie, Cehia, Polonia, Estonia, Lituania, Letonia, Germania, Olanda, Suedia, Norvegia, Ungaria, Bulgaria, Malta, Danemarca, Finlanda, SUA și România, potrivit unei postări a Consiliului Județean Sibiu.

Ajunsă la cea de-a 32-a ediție, Conferința Asociației Muzeelor în Aer Liber din Europa a debutat pe 6 septembrie 2026 la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din București și continuă la Sibiu, în cadrul Muzeului ASTRA.

În cadrul sesiunii plenare desfășurate miercuri, 9 septembrie 2026, la Muzeul ASTRA, Paul Kuttesch, vicepreședinte al Consiliului Județean Sibiu, a adresat oaspeților un mesaj, subliniind rolul muzeelor în aer liber în păstrarea istoriei și tradițiilor și transmiterea acestora către generațiile viitoare.

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„În perioade dificile, cultura contribuie la apropierea oamenilor și comunităților, iar schimbul de experiență dintre instituțiile culturale europene poate genera soluții comune pentru protejarea patrimoniului. Muzeul ASTRA reprezintă un reper important pentru conservarea și valorificarea patrimoniului cultural și un partener activ în dialogul european dedicat muzeelor în aer liber. Prin găzduirea acestei conferințe, Sibiul se află, timp de câteva zile, în centrul dialogului european despre patrimoniu, cultură și responsabilitatea muzeelor în păstrarea peisajelor culturale”, a precizat Paul Kuttesch.

Prin această conferință, Sibiul devine, pentru câteva zile, capitala muzeelor în aer liber din Europa, găzduind specialiști și directori de instituții culturale din 17 țări reuniți în jurul temelor legate de conservarea patrimoniului cultural și de rolul muzeelor în transmiterea tradițiilor către generațiile viitoare.

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