Pe scurt: Un cetățean străin fără permis și un localnic cu dreptul suspendat au fost opriți în trafic la interval de câteva ore, în două localități din județul Sibiu.

Polițiștii sibieni au depistat, în intervalul 8-9 septembrie, doi bărbați care conduceau autovehicule pe drumurile publice fără a avea dreptul legal de a face acest lucru.

Unul dintre ei nu a avut niciodată permis, iar celălalt avea acest drept suspendat. Polițiștii i-au tras rapid pe dreapta și le-au deschis dosare penale.

Bărbat oprit pe Șoseaua Alba Iulia, în municipiul Sibiu

În municipiul Sibiu, în noaptea de 9 septembrie, în jurul orei 00:15, polițiștii Biroului Ordine Publică din cadrul Poliției Municipiului Sibiu au oprit pentru control, pe strada Șoseaua Alba Iulia, un autoturism condus de un bărbat de 43 de ani, cetățean străin. Verificările au arătat că acesta nu a deținut niciodată dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

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Șofer în vârstă de 66 de ani, oprit în Motiș

În dimineața de 8 septembrie, în jurul orei 09:15, în localitatea Motiș, polițiștii Secției nr. 5 Poliție Rurală Axente Sever au oprit pentru control, pe strada Țecheș, un autoturism condus de un localnic de 66 de ani. În urma verificărilor a rezultat că bărbatul avea dreptul de a conduce suspendat, astfel că a fost deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul cu dreptul suspendat.

Cele două cazuri se adaugă unui șir de controale similare desfășurate în ultimele săptămâni de polițiștii sibieni, care au vizat șoferi surprinși la volan fără a avea acest drept, așa cum s-a întâmplat și în cazul relatat în articolul Două opriri în trafic, același rezultat: doi bărbați din Sibiu și Cârța, prinși fără permis.