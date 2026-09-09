Pe scurt:
Șoferii și pietonii care circulă spre Rășinari vor găsi zona din dreptul Muzeului ASTRA cu marcaje noi și stâlpi de delimitare, după intervenția echipelor de la Drumuri și Poduri Sibiu.
Consiliul Județean Sibiu a anunțat, printr-o postare pe Facebook, finalizarea unor lucrări de siguranță rutieră pe drumul județean DJ 106A, care leagă Sibiul de Rășinari, în zona Muzeului ASTRA.
Potrivit anunțului, intervenția a vizat creșterea siguranței pietonilor și a conducătorilor auto într-o zonă intens circulată, atât de localnici, cât și de turiștii care vizitează muzeul în aer liber.
Lucrările au constat în refacerea marcajelor pentru trecerile de pietoni, instalarea unor stâlpi de delimitare între carosabil și zonele pietonale, precum și îmbunătățirea generală a condițiilor de siguranță pentru toți participanții la trafic din acest sector de drum.
Intervenția a fost executată de Drumuri și Poduri SA Sibiu, societatea aflată în subordinea Consiliului Județean Sibiu care se ocupă de întreținerea rețelei de drumuri județene.
Ultima oră
- Apple a lansat primul iPhone pliabil din istorie: cât costă noul iPhone Duo / video acum 6 minute
- A mers zeci de kilometri pe contrasens pe A1, a provocat un accident și și-a continuat drumul: șoferul are 73 de ani / video acum 14 minute
- „Pasărea de foc” deschide noua stagiune a Teatrului de Balet Sibiu: o seară pe muzica lui Stravinski acum o oră
- Un copil de 13 ani a scos oamenii în stradă pe Valea Oltului: este acuzat de viol și mai multe tentative de viol / video foto acum o oră
- Sibianul Dorin Zotincă și-a găsit echipă: va fi director sportiv la un club de tradiție acum 4 ore