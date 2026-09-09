Elevii din Biertan s-au întors într-o școală complet modernizată: table inteligente, mobilier nou și dotări de ultimă generație / foto

Pe scurt: O comună mică din Sibiu a reușit să transforme complet școala gimnazială cu bani europeni: panouri fotovoltaice, pompe de căldură și săli modernizate îi așteaptă pe elevi de la începutul anului școlar.

Elevii din ciclul gimnazial din Biertan au pășit din nou pragul școlii, de această dată într-o clădire complet reabilitată și modernizată.

Toate clasele sunt acum dotate cu mobilier școlar nou, table inteligente și cabinete dotate la ultimele standarde, potrivit unei postări a Primăriei Comunei Biertan.

Noul an școlar începe astfel într-un spațiu mai sigur, mai confortabil și mai eficient energetic, pregătit să răspundă mai bine nevoilor elevilor și profesorilor, arată sursa citată.

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Cum a fost finanțată modernizarea clădirii

Lucrările au fost realizate prin proiectul „Reabilitarea Școala Gimnazială Biertan”, finanțat prin Programul Regiunea Centru 2021–2027. Valoarea totală a investiției este de 18.393.066,98 lei, din care 13.622.020,70 lei reprezintă finanțare din partea Uniunii Europene.

Printre soluțiile care fac școala mai eficientă și mai prietenoasă cu mediul se numără reabilitarea termică a clădirii, panourile fotovoltaice, pompele de căldură și un sistem modern de management al energiei.

Dincolo de lucrări și investiții, autoritățile locale subliniază că cea mai importantă parte a acestei școli rămân copiii, pentru care se construiește, spun reprezentanții primăriei, „comunitatea de mâine”. Primăria Comunei Biertan le-a urat tuturor elevilor, profesorilor și părinților un an școlar cu bucurii, curaj, curiozitate și cât mai multe reușite.

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