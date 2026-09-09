Pe scurt: Un focar de pestă porcină africană a fost confirmat la Vurpar, iar autoritățile au instituit zone de restricție în nouă localități din județul Sibiu, cu interdicții stricte pentru circulația animalelor și a produselor din carne.

Centrul Local de Combatere a Bolilor Sibiu (C.L.C.B.) – Unitatea Locală de Decizie (U.L.D.), condus de prefectul județului Sibiu, Mircea Dorin Crețu, în calitate de președinte, a aprobat miercuri, 9 septembrie 2026, în unanimitate, Decizia privind aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea și controlul pestei porcine africane (PPA), ca urmare a confirmării bolii la o exploatație din localitatea Vurpar, potrivit unui comunicat al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Sibiu.

Laboratorul sanitar veterinar din cadrul DSVSA Sibiu a efectuat examenul virusologic pe setul de organe recoltat, în urma morții unei porcine, rezultatul fiind pozitiv pentru pesta porcină africană, conform Buletinului de analiză nr. 12035/07.09.2026, prin testul Real Time PCR. Exploatația nonprofesională mai deținea un număr de opt suine, categoria porc gras.

În urma confirmării, au fost dispuse mai multe măsuri: catagrafierea animalelor din exploatație pe specii și vârstă, interdicția de scoatere din exploatație a animalelor, a furajelor și a dejecțiilor animaliere, precum și notificarea Direcției de Sănătate Publică (DSP) Sibiu, în cadrul ședinței CLCB Sibiu.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Zone de protecție și supraveghere stabilite în jurul focarului

Potrivit deciziei, au fost stabilite zone de restricție în conformitate cu Regulamentul CE nr. 687/2020: o zonă de protecție de minimum 3 km pe raza localității Vurpar și o zonă de supraveghere de minimum 10 km, care include și zona de protecție, pe raza localităților Buia, Șalcău, Ghijasa de Jos, Alțâna, Nocrich, Țichindeal, Hosman, Roșia și Nou.

Evaluarea animalelor a fost realizată de Comisia de evaluare, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1.214 din 7 octombrie 2009 privind metodologia pentru stabilirea și plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarului de boli transmisibile ale animalelor.

Întregul efectiv, cele opt capete de suine, a fost lichidat, urmat de neutralizarea prin îngropare a animalelor, acțiune efectuată sub supraveghere sanitară-veterinară oficială. Echipa de intervenție a efectuat dezinfecții repetate, folosind produsul Virkon S, în concentrație de 1%.

Lichidarea întregului efectiv și măsuri de biosecuritate în zona de restricție

Pentru unitățile situate în zona de restricție au fost impuse mai multe măsuri de biosecuritate: menținerea animalelor din speciile listate separat de alte specii și de animalele sălbatice, implementarea supravegherii suplimentare pentru identificarea oricărei răspândiri a bolii, punerea în aplicare a mijloacelor de control al rozătoarelor și al altor vectori de transmitere, precum și utilizarea metodelor adecvate de dezinfectare la intrările și ieșirile din exploatații, inclusiv instalarea unui dezinfector pietonal.

De asemenea, se aplică măsuri corespunzătoare de biosecuritate tuturor persoanelor care intră în contact cu animalele sau care intră ori ies din exploatații, precum și mijloacelor de transport. Cadavrele întregi sau părțile de cadavre ale animalelor moarte sau sacrificate din speciile listate vor fi ecarisate conform Regulamentului CE 687/2020, iar medicii veterinari vor efectua catagrafia exploatațiilor care dețin suine și examenul clinic al porcinelor.

În zona de restricție sunt interzise: circulația animalelor din speciile listate înspre și dinspre unitățile din zonă, circulația animalelor din speciile nelistate până la finalizarea dezinfecției exploatației unde s-a declarat focarul, târgurile, piețele, expozițiile și alte adunări de animale, circulația materialului seminal și inseminarea artificială itinerantă, serviciile naturale itinerante (monta naturală), precum și circulația cărnii proaspete, a organelor, a produselor din carne și a dejecțiilor animaliere obținute de la animale din speciile listate dinspre unități din zona de restricție.

DSVSA Sibiu recomandă populației respectarea obligatorie a legislației sanitare veterinare privind creșterea și exploatarea animalelor, monitorizarea stării de sănătate a acestora, precum și circulația lor în scop comercial și noncomercial. De asemenea, se recomandă aprovizionarea cu carne și produse din carne numai din unități și spații autorizate sanitar veterinar, evitând orice altă formă de aprovizionare din surse neautorizate.

În cazul apariției unor situații deosebite, cetățenii sunt îndemnați să sesizeze personalul sanitar veterinar, medicul veterinar de liberă practică sau reprezentanții DSVSA. Instituția este la dispoziția cetățenilor la telefon 0269223069 și la adresa de e-mail office-sibiu@ansvsa.ro, pentru informații de specialitate sau pentru sesizări privind încălcarea normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor.