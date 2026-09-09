Fostul portar al Măgurii Cisnădie și afaceristul sibian Dan Munteanu și-au botezat fetița, pe Thea-Maria, într-un cadru relaxat, la o pensiune din Sibiel.

Elena Voicu (35 ani) a apărat poarta Măgurii Cisnădie în perioada 2018-2021 și a contribuit din plin la medalia de bronz din 2018, cea mai bună clasare a echipei sibiene în Liga Națională. Fosta handbalistă are bifate în carieră și două selecții în națională, dar și un titlu obținut cu Rapid.

Foto: Elena-Gabriela Voicu

Elena Voicu s-a stabilit la Sibiu alături de soțul său, dezvoltatorul imobiliar Dan Munteanu, fondator și acționar al Novarion DMX Construction, companie cu 11 ani de experiență în construcții.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Compania a fost preluată recent de Raul Țărnaru și dezvoltă proiecte imobiliare în zone strategice ale municipiului Sibiu, cel mai amplu proiect din portofoliu fiind „The Lake Home”.

Foto: Elena-Gabriela Voicu

”În weekend a avut loc botezul micuței noastre, Thea-Maria, iar totul a fost exact așa cum ne-am dorit: relaxat, frumos, cu oameni dragi și multă voie bună. Momentele importante se trăiesc mai frumos atunci când sunt împărtășite cu prietenii și cu acea familie pe care ne-am ales-o singuri. Vă mulțumim că ați venit, că v-ați bucurat împreună cu noi și că ați fost parte dintr-o zi pe care o vom păstra mereu în suflet. Un mulțumesc aparte merge către nașii noștri și ai micuței noastre. Vă mulțumim că ne sunteți alături, că ați primit acest rol atât de important în viața Theei-Maria și că faceți parte din familia noastră. Suntem recunoscători că v-am ales și, mai ales, că ne-ați ales. Ziua aceasta a fost despre Thea-Maria, dar și despre iubirea și oamenii frumoși care o înconjoară încă de la început. Iar privind în jur, ne-am dat seama încă o dată cât de norocoși suntem. Vă mulțumim tuturor că ați fost acolo și că ați transformat botezul ei într-o amintire atât de prețioasă pentru noi!” este postarea făcută de Elena Voicu pe pagina sa de socializare.

Retrasă de pe teren în 2022, Elena Voicu nu a mai revenit deocamdată în handbal și se dedică complet familiei.

Foto: Elena-Gabriela Voicu