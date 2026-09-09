Pe scurt: Polițiștii din Sibiu au pus mâna pe un bărbat căutat pentru executarea unei pedepse cu închisoare, stabilită de instanță în urma unui furt calificat.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu au identificat, marți, 8 septembrie 2026, în jurul orei 13:40, pe raza municipiului Sibiu, un bărbat în vârstă de 25 de ani, domiciliat în localitatea Copșa Mică, potrivit IPJ Sibiu.

Pe numele acestuia, Judecătoria Sibiu emisese, la data de 7 mai 2025, un mandat de executare a pedepsei închisorii, ca urmare a condamnării pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Instanța i-a stabilit bărbatului o pedeapsă de 2 ani și 6 luni de închisoare cu executare.

În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a constatat că persoana identificată se afla pe lista celor căutați pentru punerea în aplicare a unor hotărâri judecătorești definitive. Bărbatul nu se prezentase pentru executarea pedepsei stabilite de instanță.

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Imediat după identificare, bărbatul a fost condus la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sibiu, unde va executa restul pedepsei aplicate de Judecătoria Sibiu.

Cazul face parte dintr-o serie de acțiuni recente ale polițiștilor sibieni de punere în aplicare a mandatelor de executare emise de instanțele din județ. Cu o zi înainte, un alt bărbat condamnat pentru furt calificat fusese prins tot de polițiștii din Sibiu, având de executat peste trei ani de închisoare.