Pe scurt: După luni de contestații și schimbări de măsuri preventive, dosarul „loviturii de stat" ajunge în fața judecătorilor. Ce acuzații grave i se aduc lui Georgescu și cum a ajuns Potra din Dubai direct în arest la domiciliu.

Procesul în dosarul în care fostul mercenar Horațiu Potra, fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu și alți 20 de inculpați sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale este programat să înceapă miercuri, 9 septembrie 2026, de la ora 13:30, la Curtea de Apel București (CAB), potrivit Digi24.

În 2 aprilie, CAB a decis că procesul pe fond poate începe, însă hotărârea a fost atacată la instanța supremă atât de către inculpați, cât și de către Ministerul Public. În 6 august, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv contestațiile formulate în cameră preliminară, dând astfel undă verde începerii procesului pe fond, notează News.ro.

Joi, 3 septembrie, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis contestația lui Horațiu Potra la măsura arestului la domiciliu, decisă în 26 august de Curtea de Apel București, astfel că fostul mercenar beneficiază acum de o măsură preventivă mai blândă, cea a controlului judiciar. La termenul din 4 august de la CAB, instanța menținuse măsura arestului la domiciliu și îi respinsese, ca nefondată, cererea privind înlocuirea acesteia cu controlul judiciar.

Anterior, în 17 iunie, tot Înalta Curte decisese ca Potra să fie eliberat din arestul preventiv și plasat în arest la domiciliu, după ce instanța admisese deja contestațiile fiului și nepotului său, plasați sub control judiciar.

Horațiu Potra, prins în Dubai în septembrie 2025, a fost de acord să fie adus în țară, motiv pentru care procedurile s-au derulat rapid — în caz contrar, acestea ar fi putut dura mult mai mult, având în vedere că nu există acord de extrădare cu Emiratele Arabe Unite. El a fost adus în România la 20 noiembrie 2025, împreună cu fiul și nepotul său.

Acuzații de tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale

Potra a fost trimis în judecată alături de Călin Georgescu și de alți 20 de inculpați acuzați că ar fi comis infracțiuni grave pentru destabilizarea României. Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false, în formă continuată, iar Horațiu Potra de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și nerespectarea regimului materiilor explozive. Fiul său, Dorian Potra, și nepotul său, Alexandru Potra, au fost trimiși în judecată pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Călin Georgescu are și un al doilea dosar, în care este acuzat de propagandă legionară și de promovarea, în public, a unor persoane vinovate de genocid și de crime de război. În 3 aprilie, Georgescu a scăpat definitiv de controlul judiciar, la mai bine de un an de la instituirea acestei măsuri preventive, după ce Tribunalul București i-a admis contestația și a desființat în parte hotărârea Judecătoriei Sectorului 1, care decisese menținerea măsurii.

Ce au găsit polițiștii la filtrele din noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024

În noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024, polițiștii au făcut filtre în zona localităților Balotești-Săftica, din județul Ilfov, și Mănești și Cornești, din județul Dâmbovița, precum și în Capitală, oprind și controlând mașinile. În interiorul acestora s-au găsit cuțite tip briceag, pumnale, cuțite cu lama lungă, bastoane telescopice, spray-uri cu piper, box-uri, topoare și cozi de topoare, pistoale și materiale pirotehnice din categoria celor mai periculoase, cu potențial de a produce explozii puternice care ar fi putut provoca pagube imense, răni grave și deces.

Concluzia procurorilor care i-au trimis în judecată pe cei 22 de inculpați este că urmarea imediată a acțiunilor acestora a constat în punerea în pericol a securității naționale, prin crearea unei stări de pericol pentru ordinea constituțională, precum și pentru valorile sociale care protejează exercitarea puterii de stat în condițiile legii.