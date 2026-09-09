Ziua Pompierilor din România va fi sărbătorită și în acest an la Sibiu, printr-o serie de evenimente dedicate istoriei, tradiției și activității pompierilor militari.

Data de 13 septembrie are o semnificație deosebită pentru pompierii români, fiind ziua în care sunt comemorați înaintașii care au dat dovadă de curaj și sacrificiu. În 2026 se împlinesc 178 de ani de la Bătălia din Dealul Spirii, moment considerat un reper important în istoria pompierilor militari români.

Cu această ocazie, ISU Sibiu organizează mai multe activități la care este invitată să participe și comunitatea.

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Prima manifestare va avea loc vineri, 11 septembrie, în Piața Junilor din Săliște, începând cu ora 11:00, când se va desfășura ceremonia militară dedicată Zilei Pompierilor din România.

La finalul ceremoniei, participanții vor putea vedea de aproape autospecialele și echipamentele utilizate de pompieri în misiunile de intervenție și salvare. Expoziția de tehnică va fi deschisă publicului până la ora 14:00.

De asemenea, duminică, 13 septembrie, între orele 09:00 și 14:00, subunitățile de pompieri din cadrul ISU Sibiu își vor deschide porțile pentru public.

Copiii și adulții vor avea ocazia să îi cunoască pe pompieri, să descopere autospecialele și echipamentele de intervenție și să afle mai multe despre misiunile desfășurate de salvatori.

Detașamentul de Pompieri Sibiu, situat pe strada Vasile Cârlova, reprezintă o excepție, acesta neputând participa la activitățile de tip „Ziua Porților Deschise” în această perioadă, deoarece aici se desfășoară lucrări de modernizare.

Ziua Pompierilor din România reprezintă, astfel, nu doar un moment de rememorare a istoriei și a sacrificiilor înaintașilor, ci și o ocazie de apropiere între pompieri și comunitatea pe care aceștia o protejează zi de zi.