Zgomotul motoarelor turate și viteza cu care circulă noaptea mașinile, motocicletele și ATV-urile îi exasperează pe locuitorii din zona străzilor Dimitrie Cantemir, Săcel și Calea Poplăcii din Sibiu. Oamenii spun că fenomenul se repetă aproape zilnic și cer măsuri concrete pentru creșterea siguranței și pentru reducerea poluării fonice.

Pentru locuitorii de pe strada Dimitrie Cantemir motocicletele și mașinile care trec cu viteză foarte mare, însoțite de un zgomot puternic al motoarelor, au devenit o obișnuință. Aceștia reclamă că, în special după lăsarea serii, strada devine pentru unii șoferi și motocicliști un loc unde viteza și zgomotul par să nu mai țină cont de ora târzie sau de oamenii care locuiesc în zonă.

„Nu se pot pune limitatoare de viteză pe stradă? Nu se pot pune camere care să îi «imortalizeze» pe acești oameni lipsiți de discernământ și bun simț? Ar fi fain să se trezească cu o amendă acasă. Înțeleg că doar amenzile îi pot astâmpăra”, relatează un locuitor.

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Potrivit mărturiilor localnicilor, motocicletele ar putea veni fie dinspre strada Câmpșor, fie dinspre Prelungirea Săcel, iar problema nu se limitează la strada Dimitrie Cantemir.

O altă locuitoare spune că zgomotul motoarelor și al mașinilor se repetă noapte de noapte „La noi încep cursele la 22 și se termină pe la 1-2 noaptea! Și avem tot tacâmul: mașini, motociclete și ATV-uri! Au apărut și decapotabilele cu muzica la maxim. Camere avem, poliție locală avem, poliție națională avem, dar lipsesc cu desăvârșire între aceste ore” spune aceasta.

„Se aud până pe Asachi”

Problema este resimțită și la distanță de strada Dimitrie Cantemir. O altă persoană spune că zgomotul motoarelor ajunge până pe strada Gheorghe Asachi. „Se aud până pe Asachi. De câteva minute au încetat. Zilnic sunt pe la ora asta. Camera este la calea ferată. Dovezi sunt destule”, a spus aceasta.

Aceeași persoană amintește și un incident produs în urmă cu câteva zile, când un vehicul a ajuns în gardul de tablă din apropierea podului spre Turnișor. „Nu înțeleg de ce nu stă poliția la pândă. Nu cred că e greu să îi prindă”, mai spune aceasta.

Locuitorii cer limitatoare de viteză

Locuitorii spun că situații similare se întâlnesc și pe alte străzi din zonă. Pe Calea Poplăcii, localnicii reclamă același tip de comportament după ora 23:00. Probleme sunt semnalate și pe strada Preot Bacca, o arteră aflată în pantă, în apropierea parcului Belvedere.

Pentru oamenii care locuiesc pe străzile respective, problema nu este doar zgomotul. Viteza excesivă îi face să se teamă pentru siguranța pietonilor, în special în zonele cu treceri de pietoni și în apropierea intersecțiilor. Din acest motiv, cer autorităților să instaleze limitatoare de viteză.

Un astfel de caz este amintit și de un locuitor de pe strada Aciliu, unde, în luna iunie a anului trecut, un pieton a fost lovit mortal pe trecerea de pietoni de către o șoferiță.

Primăria Sibiu pregătește un studiu de trafic

Primăria Sibiu spune că situația din această zonă este deja analizată în cadrul unui studiu de trafic. „Pentru zona delimitată de străzile Calea Poplăcii – Valea Aurie – Poiana – Agârbiciu – Iazului – Theodor Aman – Avrig – Cristian – Maramureșului – Aurel Popa – Dimitrie Cantemir – Săcel – Prelungirea Săcel – Preot Bacca, Primăria Sibiu, printr-o firmă specializată contractată, elaborează un studiu de trafic pentru reconfigurarea circulației în vederea fluidizării traficului și creșterea siguranței pentru toți participanții la circulație”, a transmis Mirela Gligore, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sibiu.

Potrivit municipalității, în funcție de concluziile și măsurile propuse de specialiști, circulația pe străzile Dimitrie Cantemir și Săcel va fi resistematizată.