Lucrări pe autostrada A1, în zona Mohu: breteaua de urcare de pe DN1, închisă provizoriu

Breteaua de urcare pe autostrada A1 de pe DN1, din direcția Brașov, în zona localității Mohu, a fost închisă miercuri dimineață, 9 septembrie 2026.

Măsura este necesară pentru efectuarea unor lucrări de înlocuire a sistemelor de acoperire a rosturilor de dilatație de pe bretea.

Pe durata lucrărilor, șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție și să respecte semnalizarea rutieră din zona afectată.

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Restricția poate genera disconfort participanților la trafic, motiv pentru care aceștia sunt rugați să manifeste prudență în apropierea zonei de lucrări.