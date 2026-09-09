Breteaua de urcare pe autostrada A1 de pe DN1, din direcția Brașov, în zona localității Mohu, a fost închisă miercuri dimineață, 9 septembrie 2026.

Măsura este necesară pentru efectuarea unor lucrări de înlocuire a sistemelor de acoperire a rosturilor de dilatație de pe bretea.

Pe durata lucrărilor, șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție și să respecte semnalizarea rutieră din zona afectată.

Restricția poate genera disconfort participanților la trafic, motiv pentru care aceștia sunt rugați să manifeste prudență în apropierea zonei de lucrări.

Lucrări pe autostrada A1, în zona Mohu: breteaua de urcare de pe DN1, închisă provizoriu

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