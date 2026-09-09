Pe scurt: Primul lot montan al Autostrăzii Unirii prinde contur: terasamente, ecoducte pentru animale sălbatice și camere web pentru monitorizare online, la mai puțin de o lună de la începerea efectivă a lucrărilor.

Lucrările la primul lot montan al Autostrăzii Unirii A8 avansează într-un ritm susținut. Peste 300 de oameni și 240 de utilaje și echipamente sunt mobilizate în prezent pe lotul 1D Joseni–Ditrău, în județul Harghita, potrivit Adevărul.

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a prezentat imagini de pe șantier. „Lucrări în forță pe primul sector al Autostrăzii Unirii A8 montan! La mai puțin de o lună de la startul efectiv al lucrărilor, constructorul român de pe lotul 1D Joseni-Ditrău confirmă începutul foarte bun pe care l-am văzut încă din etapa de pregătire a șantierului”, a scris Cosma pe Facebook.

Potrivit oficialului, mobilizarea constructorului este una consistentă, pe șantier fiind prezenți peste 300 de muncitori și 240 de utilaje și echipamente. Este primul lot de autostradă construit în județul Harghita.

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Terasamente, poduri și ecoducte pe 14,4 kilometri

Pe cei 14,4 kilometri ai lotului Joseni–Ditrău se desfășoară simultan mai multe categorii de lucrări. Constructorul execută terasamente și umpluturi, lucrări de consolidare și de îmbunătățire a terenului de fundare, dar și lucrări la pasaje și ecoducte.

„Este exact ritmul pe care ni-l doream, după ce am finalizat proiectarea cu trei luni înainte de termen, fapt ce a permis demararea lucrărilor în vârful acestui sezon de lucru”, a transmis secretarul de stat.

Pe traseu sunt prevăzute 18 poduri, pasaje și viaducte, precum și trei ecoducte destinate asigurării permeabilității faunei. Proiectul mai include un nod rutier la Joseni și o descărcare provizorie către următorul lot, 2A Ditrău–Grințieș, soluție care va permite sectorului Joseni–Ditrău să funcționeze independent.

În paralel cu lucrările de pe lotul 1D, autoritățile pregătesc documentația necesară pentru autorizarea lucrărilor pe următorul sector montan al A8, lotul 2A Ditrău–Grințieș.

Autostrada A8, cunoscută drept Autostrada Unirii, este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România. Traseul este destinat să asigure legătura rutieră de mare viteză între Moldova și Transilvania, urmând să continue până la frontiera cu Republica Moldova, peste Prut.

Șantierul, filmat cu camere web și drone, în fiecare săptămână

Progresul șantierului va putea fi urmărit și de public. Potrivit lui Horațiu Cosma, constructorul are obligația, conform contractului, să asigure supravegherea online a lucrărilor prin intermediul unor camere web instalate în punctele de lucru. Imaginile sunt disponibile pe site-ul Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR).

„Un element important este și transparența în urmărirea acestui proiect. Conform contractului, constructorul asigură supravegherea online a lucrărilor, prin camere web instalate în punctele de lucru, iar imaginile sunt disponibile pe site-ul CNIR”, a precizat Cosma.

„În plus, atât antreprenorul, cât și supervizorul contractului vor realiza, alternativ, în fiecare săptămână, filmări cu drona pe întreg aliniamentul șantierului. Vom putea urmări, astfel, pas cu pas, evoluția primului șantier ce face parte din sectorul montan al Autostrăzii Unirii”, a adăugat secretarul de stat.

Horațiu Cosma afirmă că evoluția lucrărilor de la Joseni–Ditrău reprezintă un semnal pozitiv pentru continuarea proiectului A8.

„A8 avansează zi de zi. Iar ceea ce vedem acum, între Joseni și Ditrău, ne dă motive serioase de optimism pentru următorii ani. Obiectivul nostru este unul extrem de ambițios: legătura pe autostradă dintre Moldova și Transilvania, un proiect așteptat de generații și care va schimba fundamental conectivitatea dintre cele două provincii istorice”, a mai spus Horațiu Cosma.