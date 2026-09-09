Pe scurt: De hramul Mănăstirii din Nocrich, mitropolitul Laurențiu a vorbit credincioșilor despre Maica Domnului ca „Noua Evă” și despre semnificația titlului de Născătoare de Dumnezeu.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a liturghisit marți, 8 septembrie 2026, în biserica Mănăstirii „Nașterea Maicii Domnului” din Nocrich, județul Sibiu, potrivit Mitropolia Ardealului.

Obștea monahală și credincioșii prezenți la hramul așezământului au primit binecuvântare arhierească în zi de mare sărbătoare.

Alături de mitropolitul Laurențiu au liturghisit arhim. Calinic Teslevici, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Sibiului, protos. Teodor Popa, duhovnicul mănăstirii, pr. lect. univ. dr. Dan Alexandru Streza, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu, pr. Flaviu-Gabriel Fleșer, protopopul de Mediaș, pr. Florin Țânț, protopopul de Agnita, precum și alți slujitori ai Sfintelor Altare. Alături de obștea mănăstirii și credincioșii veniți în număr mare la hramul așezământului monahal s-au aflat autorități centrale și locale.

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Maica Domnului, „Noua Evă” care a ridicat păcatul omenirii

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu le-a vorbit celor prezenți despre rolul Preacuratei Maici în opera de mântuire a omenirii. „La toate sărbătorile închinate Maicii Preacurate noi aducem cinstire acestei ființe pe care a ales-o Dumnezeu să ridice ocara de pe seama omenirii, să ridice păcatul pe care strămoșii noștri, Adam și Eva, l-au săvârșit în iad.

De aceea, Maica Domnului este numită «Noua Evă», cea prin care născându-se Fiul lui Dumnezeu s-a ridicat păcatul întregii omeniri”, a spus ierarhul.

Mitropolitul a explicat și de ce Maica Domnului este numită Născătoare de Dumnezeu:

„Maica Domnului este, în primul rând, ocrotitoarea mamelor, pentru că ea este o mamă specială. Din ea s-a născut Fiul lui Dumnezeu, Care S-a născut din Tată, fără de mamă, din veci, dar prin Întrupare, El S-a născut din mamă, fără de tată. Maica Domnului și-a păstrat ceea ce nu poate păstra o mamă, a săvârșit și a împlinit ceea ce nu poate păstra o fecioară, după cum spun cântările noastre bisericești: «Străin este unei mame fecioria, străin este unei fecioare nașterea de prunci»”. El a subliniat că Biserica a pecetluit demnitatea Fecioarei Maria ca fiind Născătoare de Dumnezeu, nu „Născătoare de Iisus” sau „Născătoare de Hristos”, pentru că L-a născut pe Fiul lui Dumnezeu, „Care S-a numit Iisus Hristos, Mântuitorul lumii”.

Icoana „Dulcea îmbrățișare”, dăruită mitropolitului de maica stareță

La finalul Sfintei Liturghii, protos. Teodor Popa, duhovnicul mănăstirii, i-a mulțumit Înaltpreasfinției Sale pentru împreuna slujire și pentru binecuvântarea adusă obștii monahale, iar maica stareță, monahia Marina Matei, i-a oferit ierarhului o icoană a Maicii Domnului – Dulcea îmbrățișare.

„Îi mulțumim Maicii Preacurate că ne-a adus până în ziua de astăzi ca să prăznuim nașterea ei. Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu a venit astăzi la mănăstirea noastră pentru a ne bucura împreună la această sărbătoare și îi mulțumim pentru grija pe care ne-o poartă permanent”, a spus protos. Teodor Popa.

Credincioșii prezenți la Sfânta Liturghie arhierească din ziua de hram al mănăstirii s-au împărtășit în număr mare cu Trupul și Sângele Mântuitorului Iisus Hristos și s-au bucurat de binecuvântarea arhierească primită în zi de praznic închinat Maicii Preacurate, la început de an bisericesc.

Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” din Nocrich a fost întemeiată în anul 1990, pe locul unui fost așezământ monahal distrus de generalul Bukow în secolul al XVIII-lea. Ctitorirea a fost realizată sub îndrumarea și cu osteneala preacuvioasei maici starețe, monahia Marina Matei, și a preacuviosului protos. Teodor Popa, duhovnicul mănăstirii, fiind susținuți și de credincioși din împrejurimi și de mai departe.

FOTO Costin Chesnoiu