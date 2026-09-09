Pe scurt: De la colesterolul HDL decontat la CT-ul low-dose pentru depistarea cancerului pulmonar, medicii de familie au pus pe masa CNAS un pachet întreg de schimbări. Unele au fost acceptate, altele respinse pe loc.

Medicii de familie vor schimbarea regulilor de plată și cer ca numărul consultațiilor să fie calculat pe șase luni, nu pe trei, pentru ca perioadele cu volum mare de pacienți să nu ducă la pierderea unor servicii decontate.

Organizațiile din domeniu au discutat, marți, 8 septembrie 2026, cu conducerea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) mai multe modificări ale Contractului-cadru și ale normelor de aplicare, potrivit unei informări a Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie, citată de Mediafax.

La discuții au participat reprezentanții AREPMF, FNPMF, SNMF și UPIMF, alături de președintele CNAS, Horațiu Moldovan, și întreaga conducere a instituției. Potrivit organizațiilor medicilor de familie, CNAS a precizat că sunt acceptate și alte propuneri decât cele aflate deja în transparență decizională.

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Ce modificări au fost agreate cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Printre schimbările discutate se numără introducerea colesterolului HDL în pachetul de analize decontate pentru consultațiile de prevenție, necesar pentru calcularea scorurilor SCORE2 și SCORE2-OP, precum și introducerea CT-ului low-dose ca metodă de screening pentru cancerul pulmonar la pacienții cu risc. A fost discutată și plata consultațiilor realizate de medicul înlocuitor în perioadele de absență ale titularului, peste media serviciilor efectuate pe propria listă de pacienți.

Medicii au propus ca media consultațiilor care determină plata per serviciu să fie calculată semestrial, nu trimestrial, argumentând că în anumite perioade, în special în lunile de iarnă, numărul consultațiilor crește semnificativ. O altă propunere vizează plata pentru performanță, care ar urma să fie calculată procentual în funcție de numărul pacienților eligibili de pe lista fiecărui medic.

Organizațiile au cerut și reintroducerea regularizării la 11 luni, astfel încât fondurile din asistența medicală primară să rămână în acest segment. În cadrul discuțiilor s-a convenit și reformularea obligației privind HPV, astfel încât medicii de familie să ofere consiliere privind testarea HPV, și nu să urmărească frecvența testării.

Medicii au propus și ca testul FRAX să fie punctat în cadrul consultațiilor preventive pentru depistarea riscului de fractură osteoporotică.

Propunerile respinse de CNAS la această etapă

Medicii au solicitat prelungirea de la 60 la 90 de zile a perioadei de absență pentru convențiile de înlocuire, însă propunerea nu a fost acceptată de CNAS. Printre celelalte solicitări s-au numărat posibilitatea ca medicii de familie cu o a doua specializare să contracteze o jumătate de normă și pe aceasta, precum și introducerea unei convenții de înlocuire de urgență pentru situații de forță majoră. Niciuna dintre cele două propuneri nu a fost acceptată la această etapă.

Medicii au cerut și decontarea teleconsultațiilor și a urgențelor medico-chirurgicale prin plata per serviciu, în contextul reducerii ponderii plății per capita, estimată la 20% în 2027.