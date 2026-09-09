Momentul accidentului grav de miercuri de lângă Piața Cibin a fost surprins de camera de bord a altui șofer. Un motociclist a fost lovit în plin de o mașină.
Accidentul s-a produs în jurul orei 14:30 pe strada Malului la intersecția cu strada Piața Cibin din Sibiu.
▶ Vezi pagina acestui video: Momentul accidentului de miercuri de lângă Piața Cibin: motociclistul a fost lovit în plin — VIDEO
Potrivit imaginilor, șoferul mașinii, în vârstă de 31 de ani, nu s-a asigurat când a efectuat manevra de schimbare a benzii de circulație și a intrat în coliziune directă cu o motociclistă condusă de un bărbat de 49 de ani, care circula în aceeași direcție cu acesta.
VEZI AICI mai multe imagini de la accident
Motociclistul a fost rănit în urma impactului, astfel că după ce a primit îngrijiri medicale la fața locului, el a fost dus la UPU Sibiu. Potrivit reprezentanților Ambulanței, sibianul a suferit mai multe escoriații ale membrelor superioare, dar și un traumatism la un membru inferior.
Sursa video: Info Trafic Sibiu / WhatsApp
Ultima oră
- Podul de poveste din Gura Râului, salvat de voluntari: are peste un secol și este o raritate în Ardeal / foto acum 2 ore
- Apple a prezentat iPhone 18 Pro și Pro Max: noile modele sunt mai scumpe decât anul trecut / video acum 3 ore
- Apple a lansat primul iPhone pliabil din istorie: cât costă noul iPhone Duo / video acum 3 ore
- A mers zeci de kilometri pe contrasens pe A1, a provocat un accident și și-a continuat drumul: șoferul are 73 de ani / video acum 3 ore
- „Pasărea de foc” deschide noua stagiune a Teatrului de Balet Sibiu: o seară pe muzica lui Stravinski acum 4 ore