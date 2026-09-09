Momentul accidentului grav de miercuri de lângă Piața Cibin a fost surprins de camera de bord a altui șofer. Un motociclist a fost lovit în plin de o mașină.

Accidentul s-a produs în jurul orei 14:30 pe strada Malului la intersecția cu strada Piața Cibin din Sibiu.

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▶ Vezi pagina acestui video: Momentul accidentului de miercuri de lângă Piața Cibin: motociclistul a fost lovit în plin — VIDEO

Potrivit imaginilor, șoferul mașinii, în vârstă de 31 de ani, nu s-a asigurat când a efectuat manevra de schimbare a benzii de circulație și a intrat în coliziune directă cu o motociclistă condusă de un bărbat de 49 de ani, care circula în aceeași direcție cu acesta.

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Motociclistul a fost rănit în urma impactului, astfel că după ce a primit îngrijiri medicale la fața locului, el a fost dus la UPU Sibiu. Potrivit reprezentanților Ambulanței, sibianul a suferit mai multe escoriații ale membrelor superioare, dar și un traumatism la un membru inferior.

Sursa video: Info Trafic Sibiu / WhatsApp