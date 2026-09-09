Un accident rutier s-a produs, miercuri după-amiază, în apropiere de Piața Cibin. Un motociclist a fost lovit de o mașină.

UPDATE

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Sibiu intervin la un accident de circulație produs pe strada Malului, din municipiul Sibiu.

„Din primele verificări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit că, în timp ce conducea un autoturism pe strada Malului, la intersecția cu strada Piața Cibin, un bărbat în vârstă de 31 de ani, domiciliat în municipiul Sibiu, nu s-ar fi asigurat corespunzător la efectuarea manevrei de schimbare a benzii de circulație, intrând în coliziune cu o motocicletă condusă de un bărbat în vârstă de 49 de ani, din Sibiu, care circula în aceeași direcție cu acesta”, spune Ana Mureșan, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

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Motociclistul a suferit vătămări corporale, fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii rutieri continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

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▶ Vezi pagina acestui video: Motociclist lovit de o mașină lângă Piața Cibin: aglomerație în zonă / video, foto UPDATE — VIDEO

Evenimentul rutier s-a produs în jurul orei 14:40, pe strada Malului, lângă piață. Un motociclist a fost lovit de un autoturism.

În zonă s-au deplasat de urgență echipaje medicale din cadrul SAJ și ISU Sibiu, dar și polițiști. Motociclistul este evaluat la fața locului.

Traficul rutier este îngreunat.

Revenim cu detalii!