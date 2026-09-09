Consiliul Județean (CJ) Sibiu a curățat, cu ajutorul companiei SOMA, terenul de pe Calea Șurii Mici destinat dezvoltării proiectului Noului Spital Județean. La finalul lunii august, amplasamentul se transformase într-o groapă de gunoi improvizată.

O cadă, canapele, anvelope, materiale din construcții, moloz, deșeuri din plastic – asta se afla, la finalul lunii august, pe amplasamentul viitorului spital județean de pe Calea Șurii Mici. Consiliul Județean este instituția care are în administrare acel teren, motiv pentru care, în urma sesizărilor apărute în spațiul public, l-a igienizat.

„În prezent terenul este igienizat și curățat, îndepărtarea deșeurilor de pe amplasament fiind realizată cu sprijinul companiei SOMA”, au transmis reprezentanții CJ Sibiu.

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Deși CJ administrează terenul, instituția care poate face controale și aplica sancțiuni celor care aruncă deșeuri în acea zonă este Poliția Locală. Prin urmare, Consiliul Județean nu deține informații cu privire la eventualele amenzi aplicate.

„În ceea ce privește situația semnalată, precizăm că identificarea și sancționarea persoanelor fizice sau juridice care abandonează deșeuri ori depozitează ilegal materiale pe teren intră în competența autorităților abilitate, respectiv a Poliției Locale, potrivit atribuțiilor legale. În ceea ce privește controalele efectuate și eventualele sancțiuni aplicate în cursul acestui an persoanelor fizice sau juridice care au abandonat deșeuri pe amplasament, Consiliul Județean Sibiu nu deține aceste informații, întrucât activitățile de control și sancționare în astfel de situații intră în competența autorităților abilitate”, au adăugat reprezentanții CJ Sibiu.

Instituția a transmis că va continua să întreprindă demersurile necesare pentru menținerea terenului în condiții corespunzătoare și pentru îndepărtarea deșeurilor depozitate nelegal, făcând apel la responsabilitatea sibienilor.

„Facem apel la responsabilitate și spirit civic și le reamintim tuturor că abandonarea deșeurilor și depozitarea necontrolată a materialelor sunt fapte sancționabile. Totodată, menținerea curățeniei și protejarea acestui amplasament, destinat unui proiect important pentru comunitatea sibiană, reprezintă o responsabilitate comună”, au precizat reprezentanții CJ Sibiu.