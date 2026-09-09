Pe scurt: Un spectacol despre binele care luptă cu umbrele lumii contemporane deschide noua stagiune a baletului sibian. Iată tot programul până la finalul anului și prețurile biletelor.

Teatrul de Balet Sibiu deschide miercuri, 30 septembrie 2026, de la ora 19:00, la Centrul Cultural „Ion Besoiu”, Sala Mare, stagiunea 2026-2027, cu spectacolul de dans contemporan „Seară Stravinski – Pasărea de foc și Sărbătoarea primăverii”, în coregrafia lui Marcello Algeri, potrivit unui comunicat al instituției transmis prin Mihaela Văduva. Spectacolul este construit pe muzica lui Igor Stravinski și a lui Claudio Monteverdi și aduce în prim-plan teme de actualitate pentru societatea contemporană: violența împotriva femeilor, apărarea libertății și speranța într-un viitor mai uman, așa cum a fost prezentat și de Ora de Sibiu.

În viziunea coregrafului Marcello Algeri, „Pasărea de foc” devine simbolul unei forțe eliberatoare, o alegorie a binelui care luptă cu umbrele realității contemporane – de la conflictele globale, până la abuzurile din cotidian. În „Sărbătoarea primăverii”, sacrificiul unei tinere devine un gest de iubire universală, un ritual al renașterii și al solidarității umane. Scenografia este semnată de Alin Gavrilă, costumele – de artista de origine italiană Cristina Arnoldi Gherardi, iar dansatorii TBS, sub conducerea artistică a lui Ovidiu Dragoman, transformă aceste partituri celebre într-un spectacol vizual descris ca fiind de o intensitate rară.

„Aceste coregrafii nu sunt doar un exercițiu estetic. Sunt un strigăt artistic pentru pace, o denunțare a violenței – asupra femeilor, asupra celor marginalizați, asupra lumii în general”, a declarat coregraful Marcello Algeri.

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Programul complet al Teatrului de Balet Sibiu pentru lunile septembrie–decembrie

Pentru perioada următoare, baletul sibian propune publicului un program de spectacole variat, care cuprinde atât producții de balet clasic, cât și de dans contemporan. Pe 30 septembrie, ora 19:00, la Centrul Cultural „Ion Besoiu” se joacă „Seară Stravinski – Pasărea de foc și Sărbătoarea primăverii”, iar pe 15 octombrie, tot la ora 19:00, în aceeași sală, urmează „Romeo și Julieta. Rock story”.

Pe 18 noiembrie, de la ora 19:00, are loc premiera spectacolului „Frumoasa din pădurea adormită”, în coregrafia lui Andrei Litvinov, cu o a doua reprezentație programată a doua zi, 19 noiembrie, la aceeași oră. În decembrie, publicul poate viziona „Spărgătorul de nuci” pe 15 și 16 decembrie, de la ora 19:00, iar pe 16 și 17 decembrie, de la ora 11:00, sunt programate matinee de balet clasic dedicate elevilor.

Programul din această perioadă include și două prezențe internaționale. Până la finalul anului, artiștii ansamblului vor susține spectacolele „Seară Stravinski – Pasărea de foc și Sărbătoarea Primăverii” la Bratislava, în Slovacia, și „Romeo și Julieta. Rock story” în cadrul Festivalului Internațional de Balet din Sicilia, Italia, ediția cu numărul XXXV.

Distribuția spectacolului „Seară Stravinski” și prețurile biletelor

Caseta artistică a spectacolului cuprinde un ansamblu numeros de dansatori. Din ansamblul de femei fac parte Taylah Rohweder, Jazmin Townsend, Kate Yeomans, Ilinca Nistor, Hana Saito, Anna Simonova, Caitlin Godfrey, Zoe Durand, Zoe Mack și Yuka Kasai. Ansamblul de bărbați îi include pe Domenico Cefariello, Luca Pesacane, Luke Blair, Akito Yumoto, Angelo Morgillo, Kenichi Murata, Cosmo Sudbury, Hugo Uyttersprot, Andrei Aranghelovici și Savyo Pereira. La aceștia se adaugă un ansamblu mixt format din Giulia Gessaroli, Layla Gerrish, Oihana Legorburu, Giorgio Guerrieri, Răzvan Iacob și Konstiantyn Leshchynskyi, alături de mai mulți dansatori menționați deja în distribuție.

Biletele pentru toate spectacolele Teatrului de Balet Sibiu pot fi achiziționate online, fără costuri suplimentare, de pe site-ul www.kompostor.ro sau direct de la sediul instituției, situat în Parcul Tineretului nr. 1, de luni până joi, în intervalul 8:00 – 16:00, iar vineri între orele 08:00 și 13:30. Costul unui bilet este de 36 de lei, pentru pensionari prețul este de 18 lei, iar pentru elevi și studenți biletul costă 10 lei.

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