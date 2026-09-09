Pe scurt: Trei contracte mici, dar un semnal mare: curentul pentru iarna viitoare se vinde deja cu peste 900 de lei/MWh, iar clienții casnici vor simți diferența în factură.

Pe piața contractelor bilaterale cu negociere continuă (PPCB-NC) s-au încheiat luni, 7 septembrie 2026, trei tranzacții la prețul de 905 lei/MWh, potrivit Economica.net.

Este vorba despre energie bandă, cu livrare în primul trimestru al anului 2027, iar prețul de 905 lei/MWh marchează depășirea pragului de 900 de lei/MWh pentru energia destinată iernii viitoare.

Cele trei contracte sunt de dimensiuni reduse — două cu livrare la o putere de 5 MW și unul la 10 MW — și au fost scoase la vânzare de Complexul Energetic Oltenia (CEO). Energia a fost cumpărată de Electrica Furnizare și Nova Power and Gas, doi dintre furnizorii cunoscuți de pe piața românească.

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Complexul Energetic Oltenia a mai vândut energie sub acest prag săptămâna trecută

Chiar dacă volumele tranzacționate acum sunt mici, prețul confirmă un trend deja vizibil: situația hidrologică proastă, care va reduce resursa hidro disponibilă la iarnă, combinată cu prețul ridicat al gazelor naturale, împinge în continuare în sus prețurile energiei electrice pe piață.

În cazul CE Oltenia, la aceste presiuni se adaugă și costul certificatelor de CO2, obligatorii pentru energia produsă pe cărbune.

Înainte de tranzacția de 905 lei/MWh, CE Oltenia reușise, săptămâna precedentă, să vândă energie cu livrare tot în primele trei luni ale anului 2027 la prețuri cuprinse între 861 și 880 de lei/MWh. Atunci a fost cerere mare pentru cele 108 GWh scoase la vânzare, compania primind oferte de la traderi, firme de distribuție și furnizori mari de energie.

Nu doar CEO a vândut recent energie la prețuri apropiate de acest prag. Romgaz, care operează încă vechea centrală de la Iernut până la punerea în funcțiune a noii capacități de 430 MW, a vândut energie cu livrare în ultimul trimestru din 2026 la 900 de lei/MWh. Elcen, producătorul de energie electrică și termică al Bucureștiului, controlat de stat, a vândut la rândul său, pe mai multe perioade de livrare din sezonul rece, energie la prețuri de până la aproximativ 900 de lei/MWh.

Ce înseamnă scumpirile pentru factura clienților casnici

Efectele creșterii prețurilor la energie electrică se vor vedea, mai devreme sau mai târziu, în facturile populației. Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din țară și puternic afectat de situația de pe Dunăre, a anunțat deja o creștere de 13% a prețului energiei active începând din octombrie, pentru portofoliul său de furnizare către clienții casnici, la prelungirea contractelor existente sau la contractele noi. Compania a precizat că „a ales să limiteze ajustarea prețului”, ceea ce înseamnă că majorarea ar fi putut fi mai mare.

Într-un calcul ipotetic, în varianta puțin probabilă în care un furnizor ar folosi exclusiv energie bandă de la acești producători de stat, prețul final s-ar compune din cei aproape 900 de lei/MWh, la care s-ar adăuga 15% cost cu profilarea și dezechilibrele — clientul casnic nu consumă acasă energie în bandă —, tarifele de rețea de transport și distribuție, serviciile de sistem, certificatele verzi, contribuția de cogenerare și TVA. Rezultatul acestui calcul ipotetic, pentru un client casnic din București, ar fi un preț final facturat de circa 1,78 lei/kWh, cu totul inclus.