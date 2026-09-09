Scandalul legat de executarea silită a unei familii din cartierul Gușterița continuă. După incidentele din 12 august, când mai multe persoane au protestat în fața locuinței de pe strada Anul 1848, nr. 2, executorii urmează să revină joi, 10 septembrie. Cei care locuiesc în prezent în imobil spun că nu vor să părăsească locuința și susțin că aceasta le aparține și că familia lor trăiește acolo de aproximativ 70 de ani.

Peste 20 de persoane au protestat, în 12 august, în fața casei din cartierul Gușterița, după ce au fost anunțate că urmează să fie evacuate. Situația a degenerat la un moment dat, iar unul dintre cei prezenți s-a urcat pe acoperișul imobilului, în semn de protest. La fața locului au intervenit polițiștii. DETALII AICI

Bogdan Marius, unul dintre membrii familiei, susține că în locuință trăiesc mai multe persoane, inclusiv copii, și că nu are unde să meargă în cazul în care evacuarea va fi pusă în aplicare.

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Unul dintre membrii familiei, Bogdan Marius, spune că se teme de ceea ce s-ar putea întâmpla în momentul în care executorii vor reveni joi, 10 septembrie. „Mâine nu știu ce poate să se întâmple, deoarece stăm de 70 de ani acolo. Unde să ne ducem, dacă ne dau afară? (…) Evacuarea este făcută de executorul de la Alba Iulia. Nu este o hotărâre dată de judecătorie. Este făcută pe calculator, la mână de el, și trimisă ca să ne sperie, ca mâine noi să ieșim afară. Noi nu vrem să plecăm”, spune bărbatul

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▶ Vezi pagina acestui video: Scandalul executării familiei din Gușterița continuă. Locatarii se opun evacuării: „Nu vrem să plecăm” — VIDEO

„Părinții au fost proprietarii”

Bărbatul susține că imobilul a aparținut inițial părinților săi și că, după moartea acestora, drepturile asupra proprietății ar fi revenit altor membri ai familiei. „Proprietarii au fost părinții. Părinții au murit, și i-au lăsat casa fratelui meu. El și cumnata mea au murit și-au rămas copiii”, spune acesta.

Bogdan Marius povestește și despre situația sa personală. Acesta spune că a fost condamnat la închisoare pentru omor deosebit de grav și că, după eliberarea sa, în 2017, nu a mai găsit documentele familiei. „Eu am fost în închisoare, condamnat pe viață pentru omor deosebit de grav în ’91. (…) Eliberat în 2017, după 26 de ani. Când m-au eliberat și am mers acasă nu am mai găsit actele”, povestește acesta.

Acuzații privind vânzarea imobilului

În declarația sa, Bogdan Marius vorbește și despre presupusa vânzare a imobilului și îi acuză pe cei implicați de exercitarea unor presiuni asupra membrilor familiei. „Mafia imobiliară a pus presiune pe nepoata mea. Acolo a început să îi vorbească murdar, să-i aducă acuzații, să facă o ură de rasă. Fata s-a speriat și a cedat. A cedat la licitație”, spune acesta.

„Nu am unde să mă duc”

Bărbatul spune că se teme că, în urma evacuării, va ajunge din nou într-o situație fără adăpost și afirmă că perioada petrecută în închisoare i-a făcut dificilă reintegrarea în societate. „Integrarea în societate după 27 de ani? Ce pot să fac? Nu am unde să mă duc. Stau boschetar pe stradă. Am rămas cu sechele din data de 12 augustcând a venit poliția să ne scoată din casă”, a spus bărbatul.

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