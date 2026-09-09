Pe scurt: Cine e omul care preia frâiele Filarmonicii sibiene chiar acum, după luni de tensiuni și procese care au zguduit instituția?

Filarmonica de Stat Sibiu a anunțat numirea lui Octavian Gheorghiu în funcția de conducere a instituției, potrivit unui comunicat transmis de Consiliul Județean Sibiu .

„Îmi asum această responsabilitate cu respect față de misiunea instituției, față de echipa sa și față de public. În această perioadă, ne propunem să ducem mai departe proiectele începute, să păstrăm ceea ce a fost făcut să funcționeze, după un mare efort și după o lungă perioadă de conflicte, și să asigurăm continuitatea necesară unei instituții culturale active și relevante”, a declarat Octavian Gheorghiu.

Noua conducere își propune, potrivit comunicatului, să treacă peste această etapă și să asigure stabilitatea necesară activității curente.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Instituția precizează că proiectele culturale aflate deja în derulare vor fi continuate, în contextul în care Filarmonica de Stat Sibiu rămâne una dintre principalele instituții de spectacole din județ, cu un calendar bogat de concerte și evenimente adresate publicului local.

Filarmonica sibiană a rămas activă și în lunile de vară, atunci când a organizat, printre altele, două săptămâni de concerte pe acoperișul clădirii sale, cu spectacole de jazz, rock, muzică clasică și evenimente dedicate copiilor, alături de alte evenimente culturale din oraș.

Noua conducere urmează să stabilească, în perioada următoare, direcțiile concrete de continuare a proiectelor culturale ale instituției, într-un moment în care Filarmonica de Stat Sibiu caută să își recapete stabilitatea internă după perioada de conflicte menționată în comunicat.