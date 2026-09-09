Fostul coordonator al Academiei FC Hermannstadt, Dorin Zotincă a fost prezentat ca director sportiv la Academia de Fotbal Viitorul Cluj.

Sibianul Dorin Zotincă (55 ani), cel care a coordonat în ultimii ani activitatea Academiei FC Hermannstadt s-a ”transferat” la Cluj și a semnat cu Academia Viitorul.

Fost jucător la Inter Sibiu, Zotincă a fost antrenor la Voința și recent șef la Academia FC Hermannstadt.

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Clubul de pe malul Cibinului îl desemnase în vară antrenorul echipei care urma să activeze în Liga 2, dar, cum se știe, Sibiul s-a retras din competiție cu o zi înainte de startul competiției. Zotincă are licența UEFA Pro.

”Clubul nostru îl primește cu încredere și entuziasm pe Dorin Zotincă în rolul de Director Sportiv.

Cu un parcurs remarcabil în fotbalul românesc, Dorin a evoluat ca jucător la Inter Sibiu, Dinamo București, U Cluj, FC Național și CSM Reșița, construindu-și reputația prin profesionalism, disciplină și spirit competitiv.

Cariera lui în antrenorat este la fel de solidă: FC Vaslui și Universitatea Cluj au beneficiat de experiența și viziunea sa.

De asemenea a ocupat si funcția de Director Tehnic al Academiei Hermannstadt, contribuind decisiv la formarea și dezvoltarea generațiilor tinere.

Expertiza lui Dorin acoperă toate nivelurile fotbalului de la performanță la seniori, până la construcția strategică a academiilor.

Suntem bucuroși să îl avem alături și convinși că împreună vom ridica standardele clubului. Bun venit în familia noastră, Dorin Zotincă” este postrarea dată publicității de Academia Viitorul Cluj.

Academia de Fotbal Viitorul Cluj ocupă locul 2 în clasificarea academiilor de copii și juniori în 2026, realizată de Federația Română de Fotbal. Lider în acest top este Farul Constanța.