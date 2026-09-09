Teatrul de Balet Sibiu deschide miercuri, 30 septembrie 2026, de la ora 19:00, la Centrul Cultural „Ion Besoiu”, Sala Mare, stagiunea 2026-2027, cu spectacolul de dans contemporan „Seară Stravinski – Pasărea de foc și Sărbătoarea primăverii”, în coregrafia lui Marcello Algeri.

Pe muzica lui Igor Stravinski și a lui Claudio Monteverdi, acest spectacol aduce în prim-plan teme de actualitate pentru societatea contemporană: violența împotriva femeilor, apărarea libertății și speranța într-un viitor mai uman.

În viziunea coregrafului Marcello Algeri, „Pasărea de foc” devine simbolul unei forțe eliberatoare, o alegorie a binelui care luptă cu umbrele realității contemporane – de la conflictele globale, până la abuzurile din cotidian. În „Sărbătoarea primăverii”, sacrificiul unei tinere devine un gest de iubire universală, un ritual al renașterii și al solidarității umane. Scenografia este semnată de Alin Gavrilă, costumele – de artista de origine italiană Cristina Arnoldi Gherardi, iar dansatorii TBS, sub conducerea artistică a lui Ovidiu Dragoman, transformă aceste partituri celebre într-un spectacol vizual de o intensitate rară.

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„Aceste coregrafii nu sunt doar un exercițiu estetic. Sunt un strigăt artistic pentru pace, o denunțare a violenței – asupra femeilor, asupra celor marginalizați, asupra lumii în general”, declară Marcello Algeri.

Programul Teatrului de Balet Sibiu pentru lunile septembrie – decembrie

Pentru perioada următoare, baletul sibian propune publicului un program de spectacole variat, care cuprinde atât spectacole de balet clasic, cât și de dans contemporan:

30 septembrie, ora 19:00, Centrul Cultural „Ion Besoiu” Sibiu – Seară Stravinski- Pasărea de foc și Sărbătoarea primăverii

15 octombrie, ora 19:00, Centrul Cultural „Ion Besoiu” Sibiu – „Romeo și Julieta. Rock story”

18 noiembrie ora 19:00, Centrul Cultural „Ion Besoiu” Sibiu – Frumoasa din pădurea adormită, coregrafia Andrei Litvinov – PREMIERĂ

ora 19:00, Centrul Cultural „Ion Besoiu” Sibiu – Frumoasa din pădurea adormită, coregrafia Andrei Litvinov – PREMIERĂ 19 noiembrie, ora 19:00, Centrul Cultural „Ion Besoiu” Sibiu – Frumoasa din pădurea adormită

15 decembrie, ora 19:00 Centrul Cultural „Ion Besoiu” Sibiu – Spărgătorul de nuci

16 decembrie, ora 19:00, Centrul Cultural „Ion Besoiu” Sibiu – Spărgătorul de nuci

16 și 17 decembrie, ora 11:00, Centrul Cultural „Ion Besoiu” Sibiu – Spărgătorul de nuci – matinee de balet clasic pentru elevi

Programul Teatrului de Balet Sibiu din această perioadă include și două prezențe internaționale. Până la finalul anului, artiștii ansamblului vor susține spectacolele „Seară Stravinski – Pasărea de foc și Sărbătoarea Primăverii” la Bratislava, Slovacia și „Romeo și Julieta. Rock story” în cadrul Festivalului Internațional de Balet din Sicilia, Italia, ediția cu numărul XXXV.

Caseta artistică a spectacolului Seară Stravinski – Pasărea de foc și Sărbătoarea primăverii

Coregrafia: Marcello Algeri

Muzica: Igor Stravinski și Claudio Monteverdi

Asistent coregrafie: Sabrina Rinaldi

Scenografia: Alin Gavrilă

Costume: Cristina Arnoldi Gherardi

Distribuție Pasărea de foc:

Pasărea de foc: Henrique Ferreira

Prințul: Giorgio Guerrieri

Prințesa: Layla Gerrish

Răul: Răzvan Iacob

Ansamblu femei: Taylah Rohweder, Jazmin Townsend,Kate Yeomans, Ilinca Nistor, Hana Saito, Anna Simonova, Caitlin Godfrey, Zoe Durand, Zoe Mack, Yuka Kasai

Ansamblu bărbați: Domenico Cefariello,Luca Pesacane,Luke Blair,Akito Yumoto, Angelo Morgillo, Kenichi Murata, Cosmo Sudbury, Hugo Uyttersprot, Andrei Aranghelovici, Savyo Pereira

Distribuție Sărbătoarea Primăverii

Aleasa: Alba Fernandez

Bărbatul: Angelo Morgillo

Ansamblu: Giulia Gessaroli, Hana Saito, Kate Yeomans, Layla Gerrish, Zoe Durand, Zoe Mack, Taylah Rohweder, Yuka Kasai, Oihana Legorburu, Domenico Cefariello, Savyo Pereira, Luke Blair, Giorgio Guerrieri, Luca Pesacane, Răzvan Iacob, Cosmo Sudbury, Konstiantyn Leshchynskyi, Hugo Uyttersprot

Biletele pentru toate spectacolele Teatrului de Balet Sibiu pot fi achiziționate online, fără costuri suplimentare, pe siteul www.kompostor.ro sau de la sediul instituției (Parcul Tineretului, nr. 1), de luni până joi, în intervalul 8:00 – 16:00, vineri 08:00 – 13:30.

Costul unui bilet este de 36 lei, biletele pentru pensionari sunt 18 lei, iar pentru elevi și studenți costul biletului este de 10 lei.