Un sibian atrage atenția asupra unei tentative de furt din buzunare care, susține acesta, ar fi avut loc în stația de autobuz din zona Casei Armatei din Sibiu. Bărbatul afirmă că ar fi fost urmărit de trei persoane pe care le suspectează că intenționau să îi sustragă bunurile din ghiozdan.

Potrivit sibianului, incidentul s-ar fi petrecut în jurul orei 12:40–13:00. Acesta spune că trei persoane — doi bărbați și o femeie care avea un copil în brațe — s-ar fi poziționat în apropierea sa, în timp ce aștepta în stație.

„Victima vizată am fost eu”, susține sibianul, care afirmă că a devenit atent la comportamentul celor din jur și că a observat persoanele inclusiv prin reflexia telefonului. Potrivit relatării sale, una dintre persoane s-ar fi poziționat în stânga, alta în dreapta, iar femeia s-ar fi aflat în spatele lui.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Bărbatul consideră că modul în care cele trei persoane s-ar fi poziționat în jurul său indica intenția de a-i distrage atenția și de a-i sustrage bunuri din ghiozdan. El spune că a reușit să evite situația după ce și-a dat seama ce se întâmplă.

„Când am văzut că m-am prins ce au de gând să facă, au început să râdă de mine”, afirmă Ioan D. .

Grupul ar fi fost suprins pe camera de supraveghere

Ioan D. precizează că nu a depus o plângere în legătură cu situația relatată. Sibianul susține că în zonă există camere de supraveghere care ar putea clarifica situația și le solicită autorităților să verifice imaginile înregistrate în stația de la Casa Armatei, în intervalul indicat.

Acesta spune că în ghiozdan avea documente și alte bunuri personale și că motivul pentru care a reacționat preventiv a fost tocmai teama de a nu fi deposedat.

Mesajul său este prezentat ca un avertisment adresat persoanelor care circulă prin zona respectivă, în special în perioadele în care stația este aglomerată.

Contactați în legătură cu situația menționată, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu au transmis că nu sunt semnalate incidente în acest caz.