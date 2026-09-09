Pe scurt: De la BYD Dolphin la Dacia Spring, zece maşini electrice mici au fost puse la testul urban şi al încărcării. Vezi cine a luat premiile şi ce a votat publicul.

Kia EV2 a fost desemnată câștigătoarea ediției 2026 a competiției Best Electric City Car, potrivit unui comunicat transmis de compania de leasing Arval, organizatorul evenimentului, către StartupCafe.

Modelul producătorului sud-coreean s-a impus în clasa mini, după teste urbane și de încărcare, la finalul unei jurizări realizate de jurnaliști auto specializați.

Ediția din acest an a competiției a reunit zece modele electrice urbane disponibile în prezent pe piața locală, împărțite în două clase: mini, pentru vehicule cu lungime mai mică de 4 metri, și micro, pentru cvadriciclurile din categoriile L6e și L7e. Evaluarea a presupus sesiuni de teste urbane și de încărcare pe un traseu de 30 de kilometri dus-întors, urmate de jurizarea propriu-zisă.

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Lista completă a câștigătorilor Best Electric City Car 2026

La categoriile principale, Kia EV2 a câștigat titlul de Best Electric City Car 2026, iar pe locul doi, la egalitate, s-au clasat BYD Dolphin Surf și VW ID. Polo. La categoria micro, dedicată cvadriciclurilor, câștigător a fost Linktour Alumi.

Publicul a votat, la rândul său, modelele preferate pentru Premiile de Popularitate: Renault 4 a fost ales cel mai popular model din clasa mini, iar ALLVIEW 4City a câștigat popularitatea la categoria micro.

Au fost acordate și premii speciale pe categorii distincte: Dacia Spring a primit premiul pentru consum, Nieve Q-eN pentru accesibilitate, VW ID. Polo pentru confort, iar BYD Dolphin pentru personalitate.

În competiție s-au aflat, în clasa mini, modelele BYD Dolphin Surf, Dacia Spring 2026, Renault 4, Kia EV2, Jeep Avenger, MINI Aceman și VW ID. Polo. Categoria micro, a cvadriciclurilor din clasele L6e și L7e, a fost reprezentată de AllView 4City, Linktour Alumi și Nieve Q-eN, prezent în două variante. Pentru cititorii interesați de cât merg în realitate mașinile electrice, testele de acest tip oferă o imagine mai clară decât datele oficiale ale producătorilor.

Datele companiei Arval arată că 24% dintre companiile din România participante la un studiu al firmei de leasing operează deja tehnologii electrificate, iar 38% intenționează să le introducă în următorii trei ani. În același timp, 80% dintre companiile chestionate indică rețeaua de încărcare drept principalul obstacol pentru adoptarea autoturismelor electrice.