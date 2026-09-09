Pe scurt: Coletele de pe Temu și Shein, considerate cele mai ieftine variante de shopping online, ar putea costa în plus câțiva euro de la toamnă. Vezi ce se schimbă exact.

Comenzile de la magazinele online chinezești, cunoscute pentru prețurile lor scăzute, ar putea deveni și mai scumpe începând cu luna noiembrie.

Potrivit rador.ro, care citează televiziunea comercială ungară atv.hu, în cadrul reformei vamale a Uniunii Europene ar putea fi introdusă o taxă suplimentară de procesare de 2 euro pentru coletele expediate din Orientul Îndepărtat.

Măsura vine peste taxa vamală deja aplicată de la finalul lunii iulie, când UE a decis ca produsele sub 150 de euro provenite din țări terțe să fie taxate cu 3 euro.

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Decizia a fost luată pentru a reduce influența celor mai cunoscute și mai ieftine platforme de comerț electronic, Shein și Temu, acuzate că au pus în pericol micile magazine online din Europa.

Sistemul actual funcționează pe categorii de produse, nu pe colet în ansamblu. Astfel, dacă un pachet conține, de exemplu, trei tricouri, două huse de telefon și o cască, acestea sunt considerate trei categorii distincte de produse, iar tariful vamal se aplică triplat — în acest caz, 9 euro în loc de 3.

Taxa de manipulare discutată pentru noiembrie funcționează diferit: se va aplica coletului în sine, indiferent de valoarea sau tipul bunurilor conținute. Cuantumul exact nu a fost încă stabilit, dar, potrivit informațiilor citate de atv.hu, ar putea ajunge până la 2 euro.

Termenul stabilit de Consiliul European pentru introducerea taxei

Potrivit unui comunicat al Consiliului European, taxa de manipulare pentru coletele mici trebuie introdusă până la 1 noiembrie. Instituția europeană justifică măsura prin sarcinile tot mai mari de control și vămuire generate de creșterea comerțului cu amănuntul online, în special dinspre platformele asiatice cu prețuri reduse.

Autoritățile europene susțin că nu vor exista costuri suplimentare directe pentru clienți, deoarece taxa va fi probabil inclusă de comercianți în prețul produselor sau în costurile de livrare, similar modului în care a fost gestionată și taxa vamală introdusă în iulie. Este vorba despre a doua schimbare majoră de reguli pentru cumpărătorii care apelează la platformele chinezești în decurs de câteva luni.