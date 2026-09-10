O femeie în vârstă de 54 de ani a fost acroșată de un autoturism, joi dimineață, pe strada Ștefan cel Mare din Sibiu, în apropierea unei treceri de pietoni.

La fața locului a intervenit un echipaj cu medic al Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu, iar polițiștii din cadrul Biroului Rutier Sibiu continuă cercetările pentru stabilirea circumstanțelor accidentului.

„Un echipaj cu medic al Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu a intervenit în Sibiu, pe strada Ștefan cel Mare, la un accident rutier, unde o femeie de 54 de ani a fost acroșată de către un autoturism.”, a transmis SAJ Sibiu.

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În urma impactului, femeia a suferit un traumatism toracic și un traumatism cranian, iar după acordarea îngrijirilor medicale, a fost transportată la UPU Sibiu, în stare stabilă.

Cum s-a produs accidentul

Din primele verificări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit că un bărbat de 75 de ani, din Sibiu, în timp ce conducea un autoturism pe strada Ștefan cel Mare, din direcția strada Vasile Aaron, a acroșat o femeie de 54 de ani, din Sibiu. Femeia se afla în apropierea unei treceri pentru pietoni în momentul producerii accidentului.

Cercetările sunt continuate de polițiști pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul rutier, a transmis IPJ Sibiu.

Traficul rutier în zonă a fost deblocat pe ambele sensuri.