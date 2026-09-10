Pe scurt: Zboruri întârziate sau anulate pe tot teritoriul Italiei, în două zile din acest weekend. MAE pune la dispoziție numerele consulatelor pentru situații de urgență.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Italia că vineri, 11 septembrie, și duminică, 13 septembrie 2026, vor fi organizate greve la nivel național care vor perturba traficul aerian, potrivit Mediafax.

Protestele sunt programate în intervalul orar 00:00-23:59 în ambele zile, iar potrivit MAE, va fi afectată atât activitatea personalului de zbor al companiilor aeriene, cât și prestarea serviciilor de handling la sol în aeroporturi de pe întreg teritoriul Italiei. Ca urmare, sunt posibile întârzieri sau anulări ale curselor aeriene pe durata celor două zile de grevă.

Numerele de contact pentru asistență consulară

Cetățenii români aflați în dificultate pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Roma: +39 06 835 233 44; +39 06 835 233 52; +39 06 835 233 58; +39 06 835 233 56; +39 06 835 233 69; +39 06 835 233 71; +39 06 835 233 74. Aceste apeluri sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de operatorii Call Center în regim de permanență.

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În plus, MAE pune la dispoziție și linii telefonice de urgență în funcție de regiune, pentru situații dificile sau speciale cu caracter de urgență: Consulatul General al României la Roma – +39 345.147.3935; Consulatul General al României la Milano – +39 366.108.1444; Consulatul General al României la Bologna – +39 324.803.5171; Consulatul General al României la Torino – +39 338.756.8134; Consulatul General al României la Trieste – +39 340.882.1688; Consulatul General al României la Bari – +39 334.604.2299; Consulatul României la Catania – +39 320.965.3137.