Pe scurt: Un sistem automat de antibiograme ajunge în laboratorul spitalului din Mediaș, cu bani europeni. Ce înseamnă noua aparatură pentru pacienți și pentru controlul infecțiilor din spital.

Spitalul Municipal Mediaș a anunțat finalizarea proiectului de dotare a laboratorului de microbiologie din cadrul laboratorului clinic de analize medicale, potrivit unui comunicat transmis de Primăria Mediaș.

Proiectul a fost realizat prin accesarea de fonduri europene nerambursabile și are ca obiectiv general creșterea gradului de accesibilitate a populației la serviciile publice de sănătate și îmbunătățirea calității serviciilor medicale oferite de unitatea sanitară mediașeană.

Conform documentului, dotarea compartimentului de microbiologie cu aparatură performantă urmărește furnizarea de servicii complete de diagnostic al infecțiilor, precum și controlul permanent al potențialului nosocomial din spital.

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Printre obiectivele specifice ale proiectului se numără îmbunătățirea calității serviciilor publice de sănătate prin dotarea laboratorului de microbiologie cu echipamente de specialitate și de digitalizare, capabile să susțină analize de ultimă generație, inclusiv teste genetice, care aduc un plus de valoare investigațiilor paraclinice.

Alte obiective vizează creșterea gradului de accesibilitate a populației la servicii publice de sănătate durabile și de înaltă calitate, precum și eficientizarea utilizării resurselor prin achiziționarea de echipamente medicale care conduc la reducerea consumului acestora.

În urma implementării proiectului, laboratorul de microbiologie al spitalului a fost dotat cu un sistem automat de efectuare a antibiogramelor și antifungigramelor, care permite citirea și interpretarea antibiorezistenței, precum și identificarea mecanismelor de rezistență la nivelul agenților patogeni.

Valoarea totală a proiectului este de 2.854.231,29 lei, din care suma nerambursabilă solicitată se ridică la 2.795.980,47 lei, iar contribuția proprie a Spitalului Municipal Mediaș este de 57.060,82 lei.

Noua aparatură urmează să sprijine diagnosticarea mai rapidă și mai precisă a infecțiilor în rândul pacienților internați sau care se prezintă la investigații de laborator, dar și monitorizarea permanentă a riscului de infecții asociate actului medical în interiorul spitalului.