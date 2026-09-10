Pe scurt: Un bărbat de 47 de ani și un tânăr de 21 de ani, oprit pe motociclu, au fost testați cu alcoolscopul în aceeași noapte, în două localități diferite din județul Sibiu.

Polițiștii rutieri sibieni au depistat, în intervalul 9-10 septembrie 2026, doi conducători auto aflați sub influența alcoolului, în urma unor controale de rutină efectuate în trafic.

Primul caz a fost înregistrat în localitatea Cârțișoara, pe strada Morii, unde un bărbat de 47 de ani, localnic, a fost oprit pentru control în jurul orei 22:30. Testarea alcoolscopică a indicat o valoare de 0,63 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care șoferul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice. Cazul este cercetat de Secția nr. 4 Poliție Rurală Porumbacu de Jos.

Al doilea caz s-a petrecut în localitatea Țapu, comuna Micăsasa, pe DJ 106B, unde un tânăr de 21 de ani din Șeica Mică a fost oprit în jurul orei 01:40, în timp ce conducea un motociclu sub influența alcoolului. Testul alcoolscopic a arătat o concentrație de 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar tânărul a fost dus, la rândul său, la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.

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Situații similare, cu șoferi depistați băuți la volan în aceeași perioadă de timp, au mai fost semnalate în județ, printre acestea numărându-se și valul de controale din Sibiu în care au fost prinși șoferi băuți, fără permis și cu vehicule neînmatriculate.