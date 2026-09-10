Au trecut 110 ani de la luptele pentru apărarea Sibiului: eroii, comemorați pe Dealul Dăii / foto

Pe scurt: La 110 ani de la luptele grele purtate pentru apărarea Sibiului, prefectul județului a adus un omagiu eroilor căzuți în Primul Război Mondial, la monumentul din Dealul Dăii.

Prefectul județului Sibiu, Mircea Dorin Crețu, a participat joi, 10 septembrie 2026, la ceremonia organizată cu prilejul împlinirii a 110 ani de la Atacul de noapte din Dealul Roșia (Rotenberg), potrivit unei postări a Instituției Prefectului Județul Sibiu pe Facebook.

Evenimentul comemorativ s-a desfășurat la Cimitirul Eroilor din Dealul Dăii, locul unde, în septembrie 1916, s-au purtat lupte grele pentru apărarea Sibiului, în timpul Primului Război Mondial. Atacul de noapte din Dealul Roșia a reprezentat unul dintre episoadele semnificative ale confruntărilor militare care au avut loc în zonă în acea perioadă.

Monumentul eroilor păstrează memoria luptelor din 1916

Cimitirul și monumentul eroilor de la Dealul Dăii continuă să păstreze vie memoria celor care s-au jertfit pentru țară în luptele purtate acum 110 ani. Instituția Prefectului Județul Sibiu a transmis, cu ocazia ceremoniei, un mesaj de respect și recunoștință pentru eroii căzuți la datorie.

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Comemorarea face parte din seria de evenimente prin care autoritățile locale marchează anual momentele istorice legate de apărarea Sibiului în perioada Primului Război Mondial, readucând în atenția comunității importanța păstrării memoriei celor căzuți pentru apărarea teritoriului național.

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