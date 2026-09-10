Pe scurt: S-a apropiat la mai puțin de 50 de metri de fosta parteneră, deși exista un ordin de protecție. Acum riscă ani grei de închisoare.

Judecătoria Mediaș a dispus, pe 9 septembrie 2026, măsura arestului preventiv pentru 30 de zile față de un bărbat de 37 de ani din localitatea Bazna, cercetat pentru încălcarea măsurilor impuse printr-un ordin de protecție provizoriu.

Ancheta a pornit de la un apel la 112, realizat în seara de 7 septembrie, în jurul orei 23:00, de o femeie care a reclamat că fostul concubin, față de care exista un ordin de protecție provizoriu, s-a apropiat la mai puțin de 50 de metri de ea și de domiciliul acesteia.

În urma sesizării, polițiștii din cadrul Secției nr. 2 Poliție Rurală Mediaș au demarat cercetările și, pe 8 septembrie, l-au reținut pe bărbat pentru 24 de ore.

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Ulterior, magistrații Judecătoriei Mediaș au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a bărbatului, considerând că măsura este necesară pentru buna desfășurare a procesului penal.

Cazul din Bazna vine la scurt timp după un alt incident similar în județul Sibiu, unde un bărbat a fost reținut de polițiști după ce a ignorat un ordin de protecție și a intrat în casa soției sale.