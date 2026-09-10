Pe scurt: Motorina sare din nou de 10 lei pe litru la pompă, chiar și după reducerea accizei. Vezi în ce județe încă găsești benzină sub 9,50 lei.

Prețul benzinei este în creștere joi, 10 septembrie 2026, ajungând la 9,78 lei pe litru în majoritatea țării, potrivit Adevărul.

Motorina standard costă, la unele stații din București, 10,28 lei/litru, după ce miercuri, 9 septembrie, se comercializa cu 10,19 lei/litru.

Potrivit Peco Online, șoferii mai pot găsi benzină sub 9,50 lei pe litru doar în județele Dâmbovița și Mureș. În Dâmbovița, cea mai ieftină benzină se găsește în localitatea Lungulețu, iar în Mureș, în localitatea Iernut, unde prețul este de 9,49 lei pe litru.

Prețurile carburanților din Sibiu și din zona Miercurea Sibiului continuă să difere în funcție de stația de alimentare și de tipul de carburant ales. Benzina standard este disponibilă în această perioadă la prețuri începând de la 9,78 lei pe litru, în timp ce sortimentele superioare ajung la 10,45 lei pe litru.

În cazul motorinei, prețurile pornesc de la 10,25 lei pe litru pentru sortimentul standard și ajung până la 11,16 lei pe litru pentru motorina premium. Mai jos sunt prezentate comparativ prețurile identificate la stațiile din Sibiu și Miercurea Sibiului.

Benzină – standard vs. superioară

Stația / locația Benzină standard (lei/l) Benzină superioară (lei/l) Lukoil – Șoseaua Alba Iulia nr. 118, Sibiu 9,78 10,36 Lukoil – Șoseaua Alba Iulia nr. 77B, Sibiu 9,78 10,36 Gazprom – Ștefan cel Mare nr. 137A, Sibiu 9,79 10,38 Gazprom – DN1 km 349+930, Miercurea Sibiului 9,79 10,38 Socar – Str. Agricultorilor, Sibiu 9,80 10,40 Petrom – Șos. Alba Iulia nr. 49, Sibiu 9,82 10,30 Socar – Str. Semaforului nr. 2, Sibiu 9,82 – Socar – Str. Gheorghe Dima nr. 44, Sibiu 9,82 10,42 Petrom – Calea Șurii Mari nr. 16B, Sibiu 9,82 10,30 Petrom – Șos. Autogării – Șos. Alba-Iulia, Sibiu 9,82 10,30 Socar – Șos. Alba Iulia nr. 108B, Sibiu 9,84 10,44 Rompetrol – Bd. Vasile Milea FN, Sibiu 9,88 10,45 Rompetrol – Str. Victoriei 40, Miercurea Sibiului 9,88 10,45 Rompetrol – Str. Ion Neculce, Sibiu 9,88 10,45 Rompetrol – Str. Căprioarelor nr. 1, Sibiu 9,88 10,45 OMV – Str. Alba Iulia 114, Sibiu 9,88 10,45 OMV – Bd. Vasile Milea nr. 37B, Sibiu 9,88 10,45 MOL – Str. Onisifor Ghibu nr. 1, Sibiu 9,88 10,45 MOL – Str. Sibiului nr. 1, Sibiu 9,88 10,45 MOL – Calea Șurii Mari FN, Sibiu 9,88 10,45 OMV – A1, Miercurea Sibiului 9,88 10,45

Motorină – standard vs. premium

Stația / locația Motorină standard (lei/l) Motorină premium (lei/l) Socar – Str. Agricultorilor, Sibiu 10,25 10,65 Gazprom – Ștefan cel Mare nr. 137A, Sibiu 10,26 11,06 Gazprom – DN1 km 349+930, Miercurea Sibiului 10,26 11,06 Petrom – Șos. Alba Iulia nr. 49, Sibiu 10,28 11,05 Petrom – Calea Șurii Mari nr. 16B, Sibiu 10,28 11,05 Petrom – Șos. Autogării – Șos. Alba-Iulia, Sibiu 10,28 11,05 Socar – Str. Gheorghe Dima nr. 44, Sibiu 10,29 10,69 Socar – Str. Semaforului nr. 2, Sibiu 10,29 10,69 Socar – Șos. Alba Iulia nr. 108B, Sibiu 10,29 10,69 OMV – Str. Alba Iulia 114, Sibiu 10,34 11,15 OMV – A1, Miercurea Sibiului 10,34 11,15 OMV – Bd. Vasile Milea nr. 37B, Sibiu 10,34 11,15 Rompetrol – Str. Căprioarelor nr. 1, Sibiu 10,35 11,16 MOL – Calea Șurii Mari FN, Sibiu 10,35 11,16 MOL – Str. Sibiului nr. 1, Sibiu 10,35 11,16 MOL – Str. Onisifor Ghibu nr. 1, Sibiu 10,35 11,16 Rompetrol – Str. Victoriei 40, Miercurea Sibiului 10,35 11,16 Rompetrol – Bd. Vasile Milea FN, Sibiu 10,35 11,16 Rompetrol – Str. Ion Neculce, Sibiu 10,35 11,16 Lukoil – Șoseaua Alba Iulia nr. 118, Sibiu 10,36 11,16 Lukoil – Șoseaua Alba Iulia nr. 77B, Sibiu 10,36 11,16

Motorina a trecut de 10 lei pe litru în majoritatea localităților

Prețul motorinei este de peste 10 lei pe litru în majoritatea localităților țării. Cea mai ieftină rămâne în județul Dâmbovița, în aceeași localitate Lungulețu, unde un litru poate fi găsit la 9,97 lei.

În ceea ce privește prețurile la GPL, acestea sunt cuprinse între 4,63 și 4,69 lei pe litru în marile orașe. Cel mai ieftin GPL se găsește în București, la 4,63 lei pe litru, în timp ce în Cluj-Napoca prețul ajunge la 4,64 lei, în Constanța la 4,67 lei, iar în Timișoara și Iași la 4,69 lei pe litru.

Creșterea prețurilor vine într-un moment în care autoritățile au redus deja acciza la motorină la nivelul maxim permis de lege.

Evoluția prețurilor la carburanți arată o creștere semnificativă în ultimii ani.

În 2021, benzina costa în medie 5,69 lei pe litru, motorina 5,65 lei, iar GPL-ul aproximativ 3 lei. În 2022, prețurile medii au urcat la 7,35 lei pentru benzină, 8,07 lei pentru motorină și 4,04 lei pentru GPL.

În 2023, media a coborât la 6,75 lei pe litru pentru benzină și 7,18 lei pentru motorină, iar GPL-ul a ajuns la 3,59 lei pe litru. În 2024, benzina s-a vândut în medie cu 7,13 lei pe litru, iar motorina cu 7,30 lei, în timp ce GPL-ul a avut o medie de 3,47 lei pe litru. În 2025, prețurile medii au ajuns la 7,32 lei pentru benzină, 7,55 lei pentru motorină și 3,66 lei pentru GPL.