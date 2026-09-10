Pe scurt: Uniforme obligatorii, reduceri de până la 100% pentru familiile cu venituri mici și amenzi de mii de lei pentru școli — iată ce prevede noul proiect legislativ pus în dezbatere de PSD Sibiu.

Organizația Municipală PSD Sibiu a prezentat detaliile unui proiect legislativ privind obligativitatea uniformelor școlare.

Potrivit inițiatorilor, fiecare unitate de învățământ ar urma să își creeze propriul model de uniformă, prin decizia consiliului de administrație.

Proiectul prevede explicit că „modelele, standardele tehnice și elementele componente ale uniformelor școlare se stabilesc de către consiliul de administrație al fiecărei unități de învățământ, cu consultarea obligatorie a consiliului școlar al elevilor și a asociației de părinți”, se arată în textul citat de PSD Sibiu.

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Pentru elevii ai căror părinți au venituri reduse, proiectul prevede subvenționarea achiziționării uniformelor în funcție de venit, procentul putând ajunge de la 50% până la 100% din costul acestora, în funcție de încadrarea în grila prevăzută în anexa proiectului de lege.

Proiectul include și un mecanism de sancționare: unitatea de învățământ care nu asigură aplicarea legii poate fi sancționată cu amendă de la 5.000 la 10.000 de lei.

Redăm integral comunicatul de presă al PSD Sibiu

“Obligativitatea uniformelor școlare – rezumatul proiectului legislativ.

Proiectul prevede ca fiecare unitate de învățământ să își creeze propriul model de uniformă. Cităm din proiect: „modelele, standardele tehnice și elementele componente ale uniformelor școlare se stabilesc de către consiliul de administrație al fiecărei unități de învățământ, cu consultarea obligatorie a consiliului școlar al elevilor și a asociației de părinți.”

Pentru elevii ai căror părinți au venituri reduse se asigură subvenționarea achiziționării în funcție de venit, aceasta putând ajunge de la 50% până la 100%, în funcție de cum se încadrează în grila din anexa proiectului de lege.

Pentru că o lege, dacă nu prevede și sancțiuni, poate fi încălcată fără niciun risc, unitatea de învățământ care nu asigură aplicarea proiectului de lege se poate sancționa cu amendă de la 5000 lei la 10000 lei. Sancțiunile nu se răsfrâng asupra elevilor sau profesorilor.

Cu alte cuvinte, conducerea școlilor trebuie să se asigure că aceste dispoziții sunt respectate întru totul.

Uniforma nu înseamnă doar disciplină și ordine. Înseamnă apartenență, respect pentru școală și pentru colegi, poate contribui la reducerea diferențelor sociale afișate prin haine și poate limita situațiile care generează bullying.

În același timp, uniforma poate crește siguranța în școli: personalul poate identifica mult mai ușor elevii aparținând unității de învățământ și poate observa mai rapid persoanele străine care pătrund în spațiul școlar, acest lucru contribuind la siguranța elevilor din unitatea de învățământ.

Proiectul de lege poate suferi modificări pe parcursul procesului legislativ; pentru cei interesați, vă așteptăm de luni până joi la sediul PSD din str. Brukenthal nr. 2–4, între orele 10:00 – 13:00, pentru discuții și eventuale amendamente la proiectul de lege.

Proiectul de lege a rezultat în urma multor discuții pe care le-am avut cu profesori, părinți și elevi din județul Sibiu.” transmite PSD Sibiu