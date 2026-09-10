Playtopia by Zacaria devine primul Family Entertainment Center adevărat din zonă și deschide, din 11 septembrie, patru piste de bowling de ultimă generație, dedicate atât adulților, cât și adolescenților și copiilor. Rezervările sunt deja deschise și se pot face fie pe pagina dedicată Playtopia Bowling, fie telefonic, la 0720 009 966.

„Playtopia crește odată cu nevoile și dorințele oamenilor care ne trec pragul. Din sondajele realizate în rândul clienților noștri am aflat că adolescenții și adulții își doresc mai multe experiențe dedicate lor, care să completeze atracțiile deja existente. Am vrut astfel să ducem Playtopia dincolo de ceea ce este perceput, în mod tradițional, drept un «loc de joacă» și să îl transformăm într-un Family Entertainment Center – un loc în care fiecare membru al familiei să găsească ceva de făcut” Marius Moga, Director Vânzări și Marketing Zacaria

Bowlingul este însă doar una dintre etapele prin care Playtopia își extinde oferta dincolo de zona dedicată copiilor. Investitorii anunță că procesul de transformare va continua, cu noi experiențe destinate adolescenților și adulților.

Bowling clasic, cu un plus de tehnologie

Cele patru piste sunt echipate cu BES NV, sistemul de scoring și entertainment dezvoltat de QubicaAMF, unul dintre cei mai cunoscuți producători de tehnologie pentru bowling la nivel internațional. Dincolo de partida clasică, sistemul permite alegerea mai multor moduri de joc și experiențe interactive, transformând bowlingul într-o experiență diferită de la o partidă la alta.

Iar bowlingul nu este doar pentru cei care pot ridica fără probleme o bilă și o pot trimite cu forță spre popice. Pistele sunt accesibile și celor mici, datorită rampelor speciale pentru lansarea bilelor de bowling, astfel încât cât mai mulți membri ai familiei să poată intra în joc.

Seri cu distracție prelungită

Noua zonă de bowling aduce și un program prelungit la Playtopia, gândit inclusiv pentru adolescenți, adulți și grupuri de prieteni care caută alternative pentru serile petrecute în oraș.

Luni – Joi: 15:00 – 23:00

Vineri: 15:00 – 00:00

Sâmbătă: 10:00 – 00:00

Duminică: 10:00 – 23:00

„Am trecut cu toții prin serile în care, după ora 10, nu mai găsești foarte multe lucruri de făcut în Sibiu. Tocmai de aceea, Playtopia Bowling va avea un program extins, până la miezul nopții în serile de vineri și sâmbătă. Ne dorim să fie o opțiune nu doar pentru familii, ci și pentru o ieșire cu prietenii, un date night sau o seară cu colegii. Avem și o zonă generoasă de restaurant și bar, așa că poți veni pentru bowling și rămâne pentru întreaga seară” Reprezentantul companiei

Bowlingul va fi integrat și în oferta Playtopia pentru petreceri private și grupuri, iar companiile vor putea beneficia de pachete speciale pentru team buildinguri și evenimente corporate.

120 de lei/oră sau 100 de lei în Happy Hours

Prețul standard pentru o pistă este de 120 de lei/oră, iar de luni până vineri, în intervalul 15:00–18:00, tariful Happy Hours este de 100 de lei/oră/pistă. O pistă poate găzdui până la șase jucători, ceea ce înseamnă un cost de la aproximativ 17 lei/persoană/oră în intervalul Happy Hours.

Pistele de bowling se deschid oficial pe 11 septembrie, iar rezervările pot fi făcute online, prin calendarul disponibil pe pagina dedicată, sau telefonic, la 0720 009 966.