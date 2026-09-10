Pe scurt: Câtă cantitate de alcool e sigură în sarcină, ce infecții intime sunt cele mai frecvente și de ce automedicația poate face mai mult rău decât bine — un medic sibian răspunde punctual la întrebările pe care multe femei le au, dar rareori le pun cu voce tare.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu a publicat, potrivit postării de pe pagina de Facebook a instituției, un set de răspunsuri oferite de dr. Voiasciuc Valentin-Mitică, medic primar la Secția Clinică Obstetrică Ginecologie I.

Acesta a oferit răspunsuri despre sănătatea ginecologică a femeilor, de la sarcină până la menopauză.

Alcoolul în sarcină și infecțiile ginecologice frecvente

Întrebat dacă alcoolul afectează sarcina, medicul a explicat că acesta poate influența dezvoltarea fătului în orice etapă, deoarece traversează placenta și ajunge în circulația fetală, unde organismul copilului nu îl poate metaboliza la fel de eficient ca cel al mamei. Consumul de alcool poate crește riscul de avort spontan, naștere prematură, greutate mică la naștere și tulburări de dezvoltare fizică și neurologică.

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„Nu există o cantitate de alcool considerată sigură în timpul sarcinii”, a precizat dr. Voiasciuc, recomandarea fiind evitarea completă a băuturilor alcoolice pe toată durata sarcinii.

Dacă o femeie a consumat alcool înainte de a afla că este însărcinată, medicul recomandă discutarea situației cu obstetricianul, dar subliniază că cel mai important pas este oprirea consumului imediat după confirmarea sarcinii.

Referitor la cele mai frecvente infecții ginecologice, medicul a enumerat candidoza vaginală, vaginoza bacteriană și infecțiile cu transmitere sexuală, precum chlamydia, gonoreea sau trichomoniaza. Candidoza este determinată de dezvoltarea excesivă a unei ciuperci prezentă în mod normal în flora vaginală, în timp ce vaginoza bacteriană apare prin dezechilibrarea bacteriilor protectoare.

Infecțiile cu transmitere sexuală sunt cauzate de microorganisme transmise în timpul contactului sexual și, în multe cazuri, evoluează fără simptome vizibile. Fiecare dintre aceste afecțiuni are cauze și tratamente diferite, motiv pentru care diagnosticul trebuie stabilit în urma unui consult și, atunci când e necesar, a unor investigații specifice.

Pentru prevenirea infecțiilor intime, medicul recomandă o igienă corectă și echilibrată: spălarea zonei intime cu produse delicate sau doar cu apă, evitarea spălăturilor vaginale și a produselor intens parfumate, care pot modifica flora vaginală naturală. Se recomandă lenjeria din bumbac, evitarea hainelor foarte strâmte și schimbarea costumului de baie umed cât mai repede posibil.

Folosirea prezervativului reduce semnificativ riscul infecțiilor cu transmitere sexuală, iar controalele ginecologice periodice permit depistarea și tratarea precoce a unor afecțiuni chiar înainte de apariția simptomelor. Un stil de viață echilibrat și evitarea administrării nejustificate de antibiotice contribuie, de asemenea, la menținerea sănătății florei vaginale.

În privința simptomelor care indică o infecție ginecologică, dr. Voiasciuc a menționat modificarea secrețiilor vaginale — care pot deveni mai abundente, își pot schimba culoarea sau pot avea un miros neplăcut —, mâncărimea, usturimea, senzația de arsură, disconfortul la urinare sau în timpul contactului sexual, precum și durerile pelvine. Unele infecții pot provoca sângerări între menstruații sau după contactul sexual, iar în cazurile mai severe pot apărea febra și durerea abdominală intensă.

Medicul a atras însă atenția că anumite infecții, în special cele cu transmitere sexuală, pot evolua fără simptome o perioadă îndelungată, motiv pentru care controalele ginecologice regulate rămân esențiale. Testele periodice, inclusiv cele care vizează depistarea cancerului de col uterin prin testul Babeș-Papanicolau, completează tabloul controalelor recomandate femeilor.

Întrebat dacă automedicația este recomandată pentru infecțiile vaginale, medicul a fost tranșant: „Nu recomand automedicația în cazul infecțiilor vaginale”.

Deși simptome precum secrețiile anormale, mâncărimea sau usturimea pot părea sugestive pentru o candidoză, ele pot avea numeroase alte cauze, inclusiv infecții bacteriene sau infecții cu transmitere sexuală, fiecare necesitând un tratament diferit. Administrarea unui tratament fără un diagnostic corect poate masca simptomele, poate întârzia identificarea cauzei reale și poate favoriza recidivele sau apariția rezistenței la anumite medicamente.

Dacă simptomele persistă, reapar frecvent sau sunt însoțite de durere, febră sau sângerări, medicul recomandă adresarea către un ginecolog pentru evaluare și tratament adecvat.

Menopauza: vârsta de instalare și simptomele care nu trebuie ignorate

Menopauza reprezintă încetarea definitivă a funcției ovariene și este diagnosticată atunci când au trecut 12 luni consecutive fără menstruație, în absența unei alte cauze medicale. Este un proces fiziologic normal în viața fiecărei femei și apare, de regulă, între 45 și 55 de ani, cu o vârstă medie în jur de 50–51 de ani, a explicat dr. Voiasciuc.

Înainte de instalarea menopauzei există o perioadă de tranziție, numită perimenopauză, în care ciclurile menstruale devin neregulate și pot apărea primele simptome specifice. Dacă menopauza survine înaintea vârstei de 40 de ani, este considerată menopauză precoce și necesită investigații suplimentare.

În ceea ce privește simptomele, acestea diferă de la o femeie la alta, atât ca intensitate, cât și ca durată. Cele mai frecvente sunt bufeurile, transpirațiile nocturne, tulburările de somn și modificările de dispoziție. Multe femei observă uscăciune vaginală, disconfort în timpul contactului sexual și o scădere a libidoului, ca urmare a reducerii nivelului de estrogen. De asemenea, pot apărea dificultăți de concentrare, oboseală, dureri articulare sau modificări ale metabolismului, cu tendință de creștere în greutate.

„Aceste manifestări fac parte dintr-o etapă naturală a vieții, dar ele nu trebuie suportate în tăcere, deoarece există numeroase opțiuni terapeutice și măsuri care pot ameliora semnificativ calitatea vieții”, a subliniat medicul de la SCJU Sibiu.