Pe scurt: Arhitecți, primării, ISU, poliție și prefectură se reunesc la Sibiu pentru a discuta cum se aplică noile reguli de urbanism fără a pune în pericol clădirile istorice ale județului.

Direcția Județeană pentru Cultură Sibiu organizează, vineri, 11 septembrie 2026, o dezbatere dedicată relației dintre noul Cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor și legislația privind protejarea patrimoniului imobil.

Evenimentul se desfășoară în cadrul Zilelor Europene ale Patrimoniului, ediția a XXXIV-a în România, potrivit unui comunicat al Direcției Județene pentru Cultură Sibiu.

Întâlnirea vine în contextul intrării în vigoare a Legii 169/2026, prin care a fost aprobat Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor (CATUC). Potrivit Direcției Județene pentru Cultură Sibiu, dezbaterea urmărește armonizarea prevederilor noului cod cu legislația referitoare la protejarea patrimoniului imobil, fiind avute în vedere, între altele, OMC 3167/27.08.2026, Legea 422/2001 și OUG 43/2000.

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La discuții sunt invitați reprezentanți ai Ordinului Arhitecților din România – filiala Sibiu-Vâlcea, ai UAT-urilor din județul Sibiu, ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Cpt. Dumitru Croitoru” al județului Sibiu, ai Inspectoratului Județean de Poliție Sibiu, precum și reprezentanți ai Consiliului Județean Sibiu și ai Instituției Prefectului – Județul Sibiu. Prin organizarea acestei dezbateri, Direcția Județeană pentru Cultură Sibiu propune un dialog între instituțiile responsabile de urbanism, construcții, patrimoniu și protecția comunității, într-un moment în care aplicarea noilor reglementări trebuie corelată cu obligațiile de conservare a patrimoniului.

Zilele Europene ale Patrimoniului, ediția a XXXIV-a în România

Dezbaterea de la Sibiu se înscrie în programul mai larg al Zilelor Europene ale Patrimoniului 2026. În fiecare an, în luna septembrie, statele semnatare ale Convenției Culturale Europene participă la această acțiune comună a Consiliului Europei și Comisiei Europene, ocazie cu care sunt puse în valoare bunuri culturale și sunt deschise publicului clădiri istorice care, în mod normal, nu sunt accesibile.

Printre obiectivele manifestării se numără creșterea gradului de conștientizare cu privire la bogăția și diversitatea culturală a Europei, stimularea aprecierii mozaicului de culturi europene, combaterea rasismului și xenofobiei și încurajarea toleranței. Zilele Europene ale Patrimoniului urmăresc și informarea publicului și a autorităților cu privire la necesitatea protejării patrimoniului cultural în fața noilor amenințări.

Tema din 2026: „Patrimoniul în pericol: Reînvie, Rezistă, Reimaginează”

Tema ediției din acest an este „Patrimoniul în pericol: Reînvie, Rezistă, Reimaginează”, un concept care atrage atenția asupra provocărilor cu care se confruntă patrimoniul cultural și natural într-o lume aflată într-o schimbare rapidă. Potrivit documentului de prezentare al ediției din acest an, patrimoniul se confruntă cu riscuri generate de o combinație de presiuni de mediu, sociale și tehnologice, iar tema propusă în 2026 urmărește creșterea gradului de conștientizare asupra acestor riscuri și încurajarea reflecției asupra modalităților prin care patrimoniul poate fi protejat și valorizat.

Un accent important este pus și pe cunoașterea intergenerațională, rezistența povestirii orale și puterea expresiei culturale în perioadele de criză. Organizatorii atrag atenția inclusiv asupra importanței utilizării scrise și orale a limbilor regionale sau minoritare, acolo unde acestea sunt folosite, pentru consolidarea patrimoniului viu și protejarea diversității lingvistice.

Mesajul Zilelor Europene ale Patrimoniului este, de asemenea, unul de incluziune: toate vocile, în special cele ale comunităților marginalizate din punct de vedere istoric, trebuie să fie auzite și apreciate în procesul de modelare a viitorului cultural comun.

Dezbaterea de la Sibiu va avea loc vineri, 11 septembrie 2026, între orele 10.00 și 14.00, în Aula „Avram Iancu” a Facultății de Litere și Arte a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.