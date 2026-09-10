Sibianca Erika Armean (15 ani) revine în ringul de kickboxing pe 3 octombrie în gala de semi-profesioniști Grand Tournament de la Satu Mare, pentru a își lua revanșa în fața Alexandrei Grapini.

După cinci ani de așteptare, sibianca Erika Armean și Alexandra Grapini se vor lupta din nou față în față, de această dată într-un meci de semi-profesioniști la kickboxing. În urmă cu cinci ani, Erika Armean pierdea la puncte, după un meci foarte strâns cu adversara sa din 3 octombrie.

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▶ Vezi pagina acestui video: Cinci ani de așteptare pentru un singur meci: sibianca Erika Armean urcă în ring pentru revanșă / exclusiv — VIDEO

Pentru Erika, însă, acel meci a reprezentat doar începutul drumului în sporturile de contact iar acum revine în ring cu mult mai multă experiență, tehnică și maturitate sportivă.

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„Așteptam de mult timp această revanșă, este și mai bine că a venit într-o asemenea gală, pe măsura acestui meci, mai ales că vorbim despre o confruntare de semi-profesioniști”, spune antrenorul de la Champions K1, Tudor Răzvan.

De la o fată timidă la un model pentru generația ei

Pentru antrenorul său, Erika Armean poate reprezenta un exemplu pentru fetele care își doresc să intre în lumea sporturilor de contact.

„Erika este una dintre cele mai vechi studente ale clubului. Când a intrat în sală era o fată mică și fricoasă, iar acum este un fel de idol pentru fetele din sală și chiar din România. Sunt multe fete care vin la competiții să facă poze cu ea și o iau drept exemplu”, povestește Răzvan Tudor.

La doar 15 ani, Erika are un program de pregătire extrem de serios, cu șase zile din șapte și se remarcă prin disciplină și maturitate.

„Este o fată foarte muncitoare. Face șase din șapte zile antrenament, iar pentru vârsta ei este foarte matură și disciplinată. Eu cred că, la 18 ani, va putea face pasul spre profesioniști și va avea un viitor strălucit în acest sport.”

”Nu doar băieții pot fi buni luptători”

Erika Armean practică acest sport încă de la 9 ani și a acumulat deja 45 de meciuri la amatori, dintre care a pierdut doar șase. Sibianca se afirmă tot mai mult într-un sport dominat de bărbați.

„Acest sport m-a făcut o fată educată și, cel mai important, mi-a dat încredere în mine. Vreau să îmi demonstrez că sunt pregătită pentru această revanșă pe care o aștept de cinci ani. Acum sunt pregătită 100% și mă dedic acestui sport cu tot dragul. Cu toată munca depusă, voi demonstra și celorlalți că nu doar băieții pot urca în ring și pot fi buni luptători. În ring, munca, disciplina și devotamentul își vor spune cuvântul” spune luptătoarea de la Champions K1 Sibiu.

O nouă provocare: categoria de -54 kg

Erika Armean are parte de o provocare suplimentară și va lupta la categoria -54 kg, deși în mod obișnuit concurează la -50 kg. Chiar și în aceste condiții, ea are încredere în pregătirea sa și în capacitatea de a face față adversarei.

„Chiar dacă acum lupt la o categorie superioară, -54 kg, iar eu de obicei lupt la -50 kg, am încredere că voi face față și voi câștiga.”

Erika își dorește ca meciul să fie și un mesaj pentru tinerele care privesc acest sport ca pe unul destinat în principal băieților. „Vreau să le arăt oamenilor că și fetele pot și sunt mai bătăioase decât băieții în acest sport.”

S-a bătut pentru titlul mondial la juniore în 2022

Antrenorul de la Champions K1 Sibiu, Răzvan Tudor consideră că sporturile de contact feminine merită o promovare mai mare în România. El amintește și de oportunitatea pe care Erika a avut-o în 2022, când sportiva s-a bătut pentru un titlu mondial la junioare în Liverpool, în Anglia.

„Din păcate, acest sport nu este foarte bine promovat în România față de alte țări. Erika a avut șansa, în 2022, să lupte pentru titlul mondial în Anglia, la Liverpool, unde fetele sunt promovate și ajutate de mici să crească în acest sport.” După o luptă strânsă în Gala Budo Kombat League de la Liverpool, Erika Armean a pierdut la puncte meciul pentru centura mondială la categoria -50 kg junioare, cu Lilly Davis.

Meciurile feminine de kickboxing pot aduce un spectacol aparte, prin ambiția și determinarea sportivelor.