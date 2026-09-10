Orașul Cisnădie nu are, deocamdată, administrator public. Zvonurile privind numirea fostului edil Gheorghe Huja au fost clarificate de actualul primar, Mircea Orlățan.
Demisia Oanei Ungur, administrator public al orașului Cisnădie, a fost înaintată în urma unei discuții de evaluare managerială purtate cu primarul Mircea Orlățan, privind activitatea desfășurată până în prezent și responsabilitățile aferente proiectelor viitoare.
Edilul spune că până în prezent nu a făcut o numire. “Nu am numit încă un administrator public. Doamna Ungur a plecat pentru că a fost o decizie în urma unei evaluări de management, e o perioadă de creștere”, a spus Mircea Orlățan.
Cât despre zvonurile privind numirea fostului primar Gheorghe Huja, acestea nu au fost confirmate.
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