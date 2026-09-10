Pe scurt: România trece de la caniculă la furtuni în doar câteva ore: după maximele de 36 de grade din weekendul de vineri, vremea se răstoarnă complet cu vijelii, grindină și cantități mari de apă.

ANM a emis avertizări Cod galben și Cod portocaliu de temperaturi ridicate pentru joi și vineri, când maximele vor ajunge la 36 de grade în unele regiuni, potrivit Mediafax.

Meteorologii anunță însă și o schimbare bruscă a vremii: de vineri seara, instabilitatea atmosferică se extinde treptat în toată țara, aducând vânt puternic, averse torențiale și grindină.

Avertizarea Cod galben de temperaturi ridicate este în vigoare joi, 10 septembrie 2026, între orele 10.00 și 18.00, în județele Botoșani, Iași, Suceava, Neamț, Mureș, Covasna, Brașov, Sibiu, Cluj, Alba, Hunedoara, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu. În aceste zone maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Banatului, unde va fi caniculă.

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O nouă avertizare Cod galben va fi valabilă vineri, 11 septembrie 2026, între orele 12.00 și 18.00, în județele Maramureș, Satu Mare, Bistrița-Năsăud, Sălaj, Cluj, Bihor, Arad, Mureș, Harghita, Covasna, Brașov, Vâlcea, Gorj, Olt, Teleorman și Giurgiu, cu maxime între 30 și 35 de grade. Cele mai mari valori se vor atinge în Arad și Olt, unde local va fi caniculă și disconfort termic, indicele temperatură-umezeală depășind ușor pragul critic de 80 de unități.

În același interval orar, între orele 12.00 și 18.00, este activ Codul portocaliu de caniculă în județele Mureș, Sibiu, Alba, Hunedoara, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj, unde maximele termice se vor situa între 33 și 36 de grade. Cele mai mari valori, canicula și disconfortul termic accentuat vor fi resimțite în Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj, cu indicele temperatură-umezeală peste pragul critic de 80 de unități.

Este al doilea episod de caniculă intensă din regiune într-un interval scurt de timp, după Codul portocaliu de caniculă din Sibiu de la începutul lunii august, când temperaturile urcaseră până la 38 de grade.

ANM a emis, de asemenea, o informare meteorologică de intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică și cantități însemnate de apă, valabilă în toată țara de vineri, 11 septembrie, de la ora 12.00, până duminică, 13 septembrie, la ora 22.00.

Vineri, în Banat, Crișana, la munte și izolat în restul teritoriului, se vor înregistra intensificări ale vântului, cu rafale de 40-50 km/h.

Vremea va deveni instabilă în seara zilei de vineri, 11 septembrie, și în noaptea de vineri spre sâmbătă, 11/12 septembrie, în vestul, nordul și centrul țării, iar sâmbătă, 12 septembrie, și duminică, 13 septembrie, în sud, est și centru.

Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și, izolat, grindină de mici dimensiuni (1-2 cm) și vijelii, cu viteze ale vântului de 50-60 km/h.

Potrivit meteorologilor, în intervale scurte de timp, de 1 până la 3 ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 litri pe metru pătrat, iar pe arii restrânse pot depăși 30-40 litri pe metru pătrat.