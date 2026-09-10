Pe scurt: Panouri solare, pompe de căldură și sistem de ventilație cu recuperare de căldură: cum arată grădinița din Lazaret după modernizare.

Primăria Sibiu recepționează lucrările de eficientizare energetică realizate la grădinița Căsuța Poveștilor din cartierul Lazaret, de pe strada Treboniu Laurian, potrivit unui comunicat al Primăriei Municipiului Sibiu.

Proiectul are o valoare totală de 11,6 milioane de lei, din care puțin peste 10 milioane de lei provin din fonduri europene nerambursabile prin Programul Regiunea Centru, iar 1,53 milioane de lei au fost alocați din bugetul local.

Lucrările de eficientizare energetică, în valoare de 8,65 milioane de lei, au fost executate de asocierea Rara Construct SRL – Rara Invest SRL. Potrivit primăriei, reabilitarea energetică a clădirii a generat, practic, o modernizare a întregului imobil, cu beneficii directe pentru copiii care frecventează grădinița.

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Panouri fotovoltaice, pompe de căldură și ventilație cu recuperare de căldură

Clădirea a fost dotată cu un sistem alternativ de producere a energiei electrice, format din panouri solare fotovoltaice care alimentează iluminatul, ventilația și consumul auxiliar din centrala termică. Sistemul include și acumulatori pentru stocarea energiei produse, ceea ce va duce, potrivit primăriei, la scăderea cheltuielilor cu energia electrică.

A fost creat totodată un sistem de ventilație a spațiilor, cu recuperator de căldură și umiditate, menit să asigure un aer mai curat și mai sănătos în interior. Instalația de producere și distribuție a energiei termice a fost reabilitată prin dotarea centralei termice cu pompe de căldură aer-apă, astfel încât căldura și apa caldă să fie produse mai eficient din punct de vedere al costurilor și mai prietenos cu mediul.

Sistemul de iluminat a fost înlocuit integral cu corpuri LED, controlate printr-un sistem de comandă de la distanță care permite adaptarea intensității luminoase și reglarea parametrilor de funcționare. Potrivit comunicatului, aceste dotări smart pot reduce cu până la 60% consumul de energie pentru iluminat, fără a afecta calitatea iluminării spațiilor. Clădirea a primit și un sistem de management și control al utilităților (Building Management System), pentru eficiență și economie în consum.

Lucrările au inclus și izolarea termică a fațadei, a planșeului peste ultimul nivel și a celui peste subsol, înlocuirea tâmplăriei geamurilor și a ușilor exterioare cu una eficientă energetic, refacerea finisajelor interioare afectate de șantier și a trotuarelor din jurul clădirii, precum și realizarea instalațiilor de detecție, alarmare și avertizare de incendiu, respectiv a celor de stingere a incendiilor.

Mobilier nou și demolarea anexelor pentru un loc de joacă

Grădinița a primit și dotări noi, achiziționate de Primăria Sibiu printr-un alt proiect finanțat din fonduri europene: mese luminoase speciale, display-uri interactive, laptopuri și alte echipamente IT, microscoape, jocuri didactice, jucării noi, căsuțe pentru păpuși și instrumente muzicale.

În paralel, printr-o lucrare separată, în valoare de 341.000 de lei, finanțată din bugetul local, au fost demolate mai multe anexe ale grădiniței pentru a face loc spațiilor verzi și unui loc de joacă. Potrivit primăriei, această lucrare este finalizată în proporție de 90%.

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