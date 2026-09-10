Pe scurt: Cum arată orașul unde blocurile stau pe piloni ca să încapă între munți și să reziste inundațiilor.

Un oraș din provincia chineză Yunnan este considerat cel mai îngust din lume, având în unele porțiuni doar 30 de metri lățime.

Potrivit Mediafax, orașul Yanjin este situat într-o vale strânsă, între doi munți extrem de abrupți, iar chiar și în zona sa cea mai lată nu depășește 300 de metri.

Potrivit sursei citate, care se bazează pe informații publicate de Blic, arhitectura verticală a orașului este cea care îl face neobișnuit. Clădirile sunt înalte și înguste, construite pe piloni pentru a economisi spațiul limitat și, în același timp, pentru a fi protejate de inundații.

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În ciuda constrângerilor geografice, în Yanjin locuiesc aproximativ 400

În ciuda constrângerilor geografice, în Yanjin locuiesc aproximativ 400.000 de oameni, aproape o jumătate de milion, într-un spațiu extrem de comprimat între cei doi munți. Tot ce a fost construit acolo respectă acest principiu al compactării pe verticală, de la locuințe până la celelalte clădiri ale orașului.

Accesul către oraș este dificil chiar și în prezent, din cauza barierelor geografice impuse de relief. Cel mai apropiat aeroport se află la aproximativ 6 ore de mers cu mașina de Yanjin, potrivit aceleiași surse.

Poziția orașului între cei doi munți, dublată de lipsa spațiului plan disponibil pentru construcții, a determinat soluțiile arhitecturale neobișnuite adoptate de-a lungul timpului, orașul rămânând unul dintre cele mai atipice din lume din punct de vedere urbanistic.

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